為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨主席選舉下週領表登記 今日出現退選第1人

    前國民黨副秘書長張雅屏今日宣布退出黨主席選舉。（資料照）

    前國民黨副秘書長張雅屏今日宣布退出黨主席選舉。（資料照）

    2025/09/09 13:50

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨下週將辦理黨主席選舉領表登記作業，今天出現聲明退選的第1人－前國民黨副秘書長張雅屏。張雅屏在聲明中指出，近來黨內出現因人設事，甚至少數人私相授受的宮廷模式，這樣的選舉氛圍違背民主政黨的根本精神，因此退出本次中國國民黨主席選舉，他呼籲國民黨「要團結，不要階級；要平等，不要分裂！」

    張雅屏還強調退選是為了「票源集中」，讓國民黨更具戰力。至於票源要集中給誰？他說，心中已有特定對象，但要待登記確定後再對外說明，但他強調，為了讓國民黨可以新陳代謝，應該給60歲以下的中生代交接，否則國民黨將永遠沒有世代交替的機會，雖然不願點名，但他也證實像郝龍斌、趙少康、張亞中等人就不符合世代交替的人選條件。

    張雅屏表示，國民黨是民主政黨，沒有「高級黨員」，每一位黨員都應人人平等，然而近來卻出現因人設事，甚至少數人私相授受的宮廷模式，讓國民黨彷彿分成「高級黨員」與「庶民黨員」，上週末在幾位地方前輩願意支持完成參選所需的費用與條件後，使他原本的資金條件問題已經不存在，但經過多方考量、深思熟慮後鄭重宣布，即日起退出這次黨主席選舉，因為自己參選的理由已然消失。

    張雅屏指出，當初參選動機是希望推動堅持一中憲法、堅持組織戰力、堅持全力輔選（黨主席絕不兼參選人），令人欣慰的是，如今幾位參選人都認同並支持這些主張，使得他參選的核心理由不再存在，因此他選擇率先退出選舉。

    在張雅屏退選後，目前有表態的國民黨主席參選人除了前立委鄭麗文、立法院黨團書記長羅智強、彰化縣議長謝典林、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、國民黨中常委孫建萍、律師李漢中、前國代蔡志弘之外，「戰鬥藍」召集人趙少康與前國民黨副主席郝龍斌兩人將協調一人登記參選。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播