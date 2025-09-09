國民黨主席選舉下週領表登記 今日出現退選第1人

前國民黨副秘書長張雅屏今日宣布退出黨主席選舉。（資料照）

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨下週將辦理黨主席選舉領表登記作業，今天出現聲明退選的第1人－前國民黨副秘書長張雅屏。張雅屏在聲明中指出，近來黨內出現因人設事，甚至少數人私相授受的宮廷模式，這樣的選舉氛圍違背民主政黨的根本精神，因此退出本次中國國民黨主席選舉，他呼籲國民黨「要團結，不要階級；要平等，不要分裂！」

張雅屏還強調退選是為了「票源集中」，讓國民黨更具戰力。至於票源要集中給誰？他說，心中已有特定對象，但要待登記確定後再對外說明，但他強調，為了讓國民黨可以新陳代謝，應該給60歲以下的中生代交接，否則國民黨將永遠沒有世代交替的機會，雖然不願點名，但他也證實像郝龍斌、趙少康、張亞中等人就不符合世代交替的人選條件。

張雅屏表示，國民黨是民主政黨，沒有「高級黨員」，每一位黨員都應人人平等，然而近來卻出現因人設事，甚至少數人私相授受的宮廷模式，讓國民黨彷彿分成「高級黨員」與「庶民黨員」，上週末在幾位地方前輩願意支持完成參選所需的費用與條件後，使他原本的資金條件問題已經不存在，但經過多方考量、深思熟慮後鄭重宣布，即日起退出這次黨主席選舉，因為自己參選的理由已然消失。

張雅屏指出，當初參選動機是希望推動堅持一中憲法、堅持組織戰力、堅持全力輔選（黨主席絕不兼參選人），令人欣慰的是，如今幾位參選人都認同並支持這些主張，使得他參選的核心理由不再存在，因此他選擇率先退出選舉。

在張雅屏退選後，目前有表態的國民黨主席參選人除了前立委鄭麗文、立法院黨團書記長羅智強、彰化縣議長謝典林、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、國民黨中常委孫建萍、律師李漢中、前國代蔡志弘之外，「戰鬥藍」召集人趙少康與前國民黨副主席郝龍斌兩人將協調一人登記參選。

