徐國城作證「打死不再當都委」 柯文哲回「歹勢、辛苦了」

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押一年，昨以7千萬元交保獲釋，今仍須以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

2025/09/09 13:52

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地院審理京華城容積率等弊案，今天傳喚北市都委會前委員徐國城作證，柯文哲於交保後首次出庭，柯文哲於庭末發言時，只簡短發表幾句話，柯表示，聽到徐國城說「如果重來一遍，打死也不要再當北市都委會委員」，柯說他聽了很有感觸，向徐國城揮揮手說「歹勢，辛苦了」；今日庭訊3小時結束，中午12時40分柯文哲微笑步出法院，並與一名支持者擊掌、與另一名握手，隨即走上車離開法院，未受訪發言。

詰問徐國城完畢後，檢方指出，徐今日證詞與偵查中的說法完全相同，可以採信，京華城在都委會專案會議前，嘗試聯繫都委會委員關說，並對公務員施加壓力。

徐國城證稱，時任鼎越開發董事林清，曾在2020年6月20日的都委會開會前，嘗試聯繫徐國城關說，被他拒絕聯絡；另一都委何芳子會後也告訴他，林清也有透過關係找她。

徐國城之後在專案小組會議上，反對京華城的提案，認為京華城容積率560%是法律規定，不容變更，且行政訴訟正在進行，於判決確定前不應送都委會審議；會後，都發局的公務員會後向他表達感謝，並說他們承受到很多壓力。

徐國城在2021年3月18日第1次專案小組會議上，發言表示京華城適法性「好像OK」，但徐國城今解釋，這是因為都發局專委張立立在會中表示已有先例，他因相信都發局的適法性意見，才說OK；徐並強調，依都委委員的認知，適法性應由都發局先行把關確認，若不合法，就不應送到都委會審議。檢方於結論時指出，張立立當時並未說出2個前例都是都更地區，和京華城不同，徐當時誤以為京案可援用前例，才未再討論適法性的問題。

徐國城證稱，跟其他案件相比，京華城案的審議流程「特別快」，只要委員有意見，就馬上會以其他方式送北市府排會討論，第一次專案小組會議提到應適用土管條例爭取容積獎勵，但京華城認為不適用，他認為京華城是不想繳容積代金，才不願走土管條例的路徑。

第2次專案小組仍建議應依土管條例80-2條，以容積代金方式爭取容獎，但是到了都委會大會時，土管條例就沒有再討論。他認為市府自始就是想幫京華城取得容獎，都委會幕僚也有受到壓力。

被詢及都委會783次會議通過京華城案的決議，徐國城證稱，「某種程度上可以說是由主席做出最後決定」，主席代表市府立場，依都委會的開會方式，縱使委員有不同意見，主席的裁示也非每位委員都都認同，但委員不見得會持續反對，都委會審議過程常常如此，有委員自認只是來替市府的立場背書。

