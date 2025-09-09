為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲稱獄中沒陽光被打臉 蘇治芬曝親身經驗：這時代沒有地牢

    前雲林縣長蘇治芬。（資料照）

    前雲林縣長蘇治芬。（資料照）

    2025/09/09 13:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲昨日向媒體抱怨「羈押禁見24小時完全看不到陽光」等。對此，曾被雲林地檢署檢察官濫權起訴，被收押雲林看守所的前雲林縣長蘇治芬，昨深夜表示「監牢中有沒有陽光，問我也有答案」，她說：「這種時代，沒有地牢，也沒有伸手不見五指的牢房。」

    柯文哲上週五（5日）裁定7000萬元交保，他昨（8）日辦理交保完畢，步出法庭時發表談話時，向媒體抱怨「羈押禁見24小時完全看不到陽光」並表示「所有證人都說京華城程序合法」、「檢察官沒有查到錢」等，被律師黃帝穎批為「三大謊言」。

    針對柯文哲稱一年見不到陽光，蘇治芬昨晚在臉書發文表示，監牢中有沒有陽光，問她有答案。她說：「這種時代，沒有地牢，也沒有伸手不見五指的牢房。」她也表示，北檢要提抗告，「這回可不要再賴到民進黨身上。」

    2008年11月4日，時任雲林縣長蘇治芬因涉嫌收受500萬遭檢察官拘提調查，雲林地方檢察署以蘇涉嫌重大，有串證之虞，向法院聲押。由於檢方未傳即拘，加上法院對交保羈押與否遲疑不決，明顯有司法上的粗暴及瑕疵。蘇治芬以拒絕交保並且絕食為對抗手段，因而被收押在雲林看守所，且絕食行為持續200小時以上。

    11月14日，雲林地方法院裁定蘇治芬當庭無保釋放；2013年1月10日，最高法院宣判，蘇治芬被檢方指控收賄一案，歷經三審皆認定無罪，全案定讞。

    民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押一年，昨以7千萬元交保獲釋，今仍須以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

    民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押一年，昨以7千萬元交保獲釋，今仍須以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

