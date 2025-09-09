4黨攜手2026選舉 賴中強盼取代「不忠誠」藍白兩黨

台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今日召開記者會宣布2026選舉共同合作，總統府資政姚嘉文、辜寬敏基金會董事長王美琇等本土派人士出席支持。經濟民主連合智庫召集人賴中強強調，目前最大的反對黨國民黨對台灣共同體不忠誠，第二大反對黨民眾黨對於民主憲政秩序不忠誠，期待本土在野的力量可以取代藍白兩黨，重建台灣政黨結構。（記者劉信德攝）

2025/09/09 13:40

〔記者林哲遠／台北報導〕台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今日（9日）召開記者會宣布2026選舉共同合作，總統府資政姚嘉文、辜寬敏基金會董事長王美琇等本土派人士出席支持。經濟民主連合智庫召集人賴中強強調，目前最大的反對黨國民黨對台灣共同體不忠誠，第二大反對黨民眾黨對於民主憲政秩序不忠誠，期待本土在野的力量可以取代藍白兩黨，重建台灣政黨結構。

總統府資政姚嘉文致詞時表示，2004年民進黨推動立委減半、國會選制修改成「單一選區」不僅造成小黨無法生存，也造成執政的民進黨現在必須孤軍奮戰的艱困局面，他支持四個在野政黨的聯合，共同阻止中國勢力的介入。

台獨聯盟主席陳南天表示，台獨聯盟經歷過許多分裂，但是堅持台灣價值與主體的理念不變，他認為台灣的政黨政治結構應由愛台灣、以台灣為主體的執政黨與在野黨共同組成。

經濟民主連合智庫召集人賴中強認為，台灣沒有健全的政黨結構，目前最大的反對黨國民黨對台灣共同體不忠誠，第二大反對黨民眾黨對於民主憲政秩序不忠誠，他期待本土在野的力量可以取代藍白兩黨，重建台灣政黨結構。

此外，針對地方政治角度，公督盟執行長張宏林分析，本土選民毋須擔憂4黨的聯合會衝擊執政黨政黨板塊，地方多席次的選舉往往是藍綠陣營內部的競逐，本土在野的政黨只要選區不互踩，仍大有可為。他強調，台灣不健康的地方政治結構，前科犯當選的比例居然節節上升，4黨聯合將讓台灣地方議會選舉有可信任的本土力量，以5%的進步力量撬動地方政治。

辜寬敏基金會董事長王美琇則呼籲，4黨應進一步組成新政黨「台灣公民大聯盟」，提供台灣選民一個台派新政黨的更亮眼選擇，也讓青壯世代願意加入扛起責任。

