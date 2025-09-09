為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲交保後首度出庭！ 走出法院神色自若 與小草擊掌互動

    民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押一年，昨以7千萬元交保獲釋，今仍須以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

    2025/09/09 13:34

    〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕深陷京華城弊案的前台北市長、民眾黨前主席柯文哲，昨以7千萬元交保，今上午以被告身分出庭。結束庭訊走出北院時，他面帶笑容、神情輕鬆，並與支持者熱情互動，一改昨日甫獲釋時的肅穆。

    台北地方法院持續審理京華城弊案，柯文哲遭控收賄、圖利等罪嫌，今上午庭訊結束後，於辯護律師等人的陪同下步出法院，場外早有「小草」支持者等候，並高喊「柯文哲清清白白！」柯也報以微笑回應，神色自若，並未駐足受訪。

    待柯文哲乘車離開後，威京集團主席沈慶京坐著輪椅由法院推出。原本仍觀望柯車影的小草們，立刻衝向沈慶京所在位置，歡聲高喊「小沈加油！小沈加油！」

    合議庭今日傳喚北市都市計畫委員會前委員徐國城出庭，釐清其在審議京華城細部都計變更案時所表達的意見。

    柯文哲律師鄭深元追問，都委會是否應審查申請案的「適法性」？徐國城回應，適法性應由都發局判斷，都委會僅能依都發局認定為前提，進行實質討論；他並直言，法務局曾出具的法律意見「模稜兩可、含糊不清」，難以提供具體判斷依據。

    結束庭訊走出北院時，柯文哲面帶笑容，並與支持者熱情互動，一改昨日甫獲釋時的肅穆。（記者塗建榮攝）

    合議庭今日傳喚北市都市計畫委員會前委員徐國城出庭。（記者塗建榮攝）

