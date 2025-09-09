「吃屎哥」對柯文哲撒冥紙買成金紙 廖大乙：恐為雙方帶來衰運

網紅「吃屎哥」跟隨民眾黨前主席柯文哲返回新竹老家，並在家門口撒紙錢表達不滿。（記者蔡彰盛攝）

2025/09/09 13:34

〔記者王姝琇／台南報導〕民眾黨前主席柯文哲昨交保獲釋，從他踏出北院到返回新竹老家，網紅「吃屎哥」一路跟隨二度撒冥紙抗議，但卻買成金紙。民俗專家廖大乙解釋，雖然吃屎哥用的不是冥紙而是金紙，仍形成一定的煞氣，恐造成對方「全家運勢不佳」。

廖大乙指出，冥紙（紙錢上貼銀箔）是給亡魂，吃屎哥此舉無非是要將煞氣帶給柯文哲，卻誤用給神明的金紙（紙錢上貼金箔），但「柯文哲是人，不是神」，撒金紙仍有一定的負面影響，尤其吃屎哥在柯文哲新竹老家門前撒金紙，不只是對柯文哲個人有影響，若是他家中有人運勢較低，也容易被煞到！至於吃屎哥在農曆7月見天（沒戴帽子）撒金紙，被好兄弟看光光一樣會衰3年，做壞事逃不了。

廖大乙解釋到，若有人在他人家門口或公共場所撒冥紙，無非就是藉此表達不滿，若真的要以此舉為某人帶來壞運，得配合「咒語」，並非簡單撒紙就能達到目的，由此可見吃屎哥「只知其一」或只是想要宣洩不滿；但由於現在是農曆7月，好兄弟們正放假外出，吃屎哥見天撒金紙的舉動，還是會驚動孤魂野鬼，為雙方都帶來衰運。

命理師柯柏成在臉書發文表示，有時對於特殊命格撒冥紙反而是助運，「當運勢跌落谷底時，這種從充滿敵意的對立面直沖而來的煞反而成就正官的助力。這位網紅在723前夜相同的手法在館長演講時撒過一次，826前夜在新北市新店區的羅明才委員場合再撒一次。結果都可以看得到，全部反煞為官登將台，預期柯前市長經歷這些波折後即將出運登將台。」

以上為民俗說法 僅供參考

