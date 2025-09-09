柯P稱被身家調查、室友沒錢看病！前北所人員發文狠打臉

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押一年，昨以7千萬元交保獲釋，今仍須以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

2025/09/09 14:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲昨（8）日辦妥交保手續，步出法庭時發表談話，表示曾和自己一同關押的室友，前後9人中有4人是車手，「都經過身家調查」，而9人中有3人「錢卡」是0元，看醫生門診要掛號費170元，「沒錢連看病都有問題」。對此，一名網友發文曝光真實情況，並表示他曾是北所的一員，質疑柯文哲「幹嘛亂說話呢？」

柯文哲昨日面對媒體時重申「很多法警是柯粉」，上個月他也曾抱怨，已經換了9個室友，看守所裡面被關這麼久的應該很少。另外，柯文哲還稱自己的室友都經過身家調查，並批評看醫生門診要掛號費170元，室友沒錢連看病都有問題。

請繼續往下閱讀...

對此，有網友昨日在Threads上發文狠狠打臉柯文哲表示，現在的監所深怕任何一位關押的人掉一根寒毛，監所看病是最容易的，所以台灣的健保費一部分的缺口就是來自於監所，「我怎麼會知道？因為我曾是北所的一員」，負責同學們的社會福利連結，同學看病即使沒錢，絕對是不分貴賤都可以就醫，這就是台灣健保的精神，至於沒錢卻又需要住院治療，那就是我和醫院社工的工作了。

他還透露，北所關押的人比較多，所以有一個獨立的病舍，凡是看病、病重的同學會先移去治療，如同小型診所，「阿北應該也去過吧！」

原PO表示，至於柯文哲說同住的人都要身家調查，「我想阿北太高估自己了。」他指出，凡是新收的同學，都必須填1張口卡（口述基本資料）、6張新收表格，這樣的過程不管進出幾次都必須填寫，「當中5張是我每天負責key in統整的，所以對我來說，有些同學已經是常客了。」

至於換了9個室友，原PO說，那是因為跟柯一起關押的都是輕罪，所以他們提早交保是必然的。羈押禁見房的規則大多安排都是輕、重、輕、重的比例，柯又是社會矚目案件，北所固然謹慎處理。「所以阿北您這樣齁，我們北所很多管理員，就是您口中的柯粉，會哭哭啦！畢竟他們也神經繃緊363天了！」

文中他也忍不住喊：「阿北啊，高興交保回家團聚嘛，幹嘛亂說話呢！」

