    首頁　>　政治

    郝龍斌有意選黨主席 徐巧芯：還是支持羅智強 參選人不嫌多

    國民黨立委徐巧芯。（記者劉宛琳攝）

    2025/09/09 13:09

    〔記者劉宛琳／台北報導〕前台北市長郝龍斌今天表示有意願參選國民黨主席，但尚未決定是否參選。而國民黨立委徐巧芯日前受訪曾表示，支持國民黨立委羅智強參選黨主席，今天她說，基於與羅在立法院同志的情誼，「我當然還是會支持我們羅智強委員」。

    徐巧芯表示，雖然她基於同志情誼支持羅智強，但也希望有更多重要的人士都可以出來參選，表達大家對國民黨的支持。所以她認為這次參選人不嫌多，尤其是慢慢可能會出現所謂更大咖的人物，這對國民黨來說都是好事。

    徐巧芯表示，但是她個人的話，是基於她和羅智強在立法院同志的情誼，作為羅智強的同事以及對羅為人的瞭解，「那我還是會支持他」。但這並不影響她好像就不支持其他人，也沒有。

    徐巧芯表示，因為這次在726、823兩場大罷免可以看到，國民黨相對以往是團結非常多的，所以她覺得這次的選舉不是一個互相的惡性競爭，而是良性的，希望可以透過整合的方式，有一組大家共同都能夠支持的人選。比如她希望羅智強可以努力的衝刺，但同時不管是郝龍斌還是前中廣董事長趙少康，或是其他有意參選的成員，都很希望他們也可以爭取大家的支持。

    徐巧芯也強調，這次黨主席競爭是基於不攻擊對方，以大家提出政見來爭取支持為原則，不要像以前這樣子互相吵來吵去，大家現在的共識就是吵來吵去沒意思。

