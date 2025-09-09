柯文哲7千萬交保獲釋 鍾東錦曬合照喊話：歡迎回家

柯文哲昨（8）日完成辦保7000萬元獲釋，無黨籍苗栗縣長鍾東錦也貼出兩人合照喊話「歡迎回家」。（翻攝鍾東錦臉書）

2025/09/09 13:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕前民眾黨主席柯文哲於台北市長任內涉京華城收賄、圖利等案，被羈押近1年，昨（8）日完成辦保7000萬元獲釋。與柯文哲情義相交的無黨籍苗栗縣長鍾東錦，也貼出兩人合照喊話「歡迎回家」。

鍾東錦臉書於昨晚發文，貼出他昔日與柯文哲的合照，表示「眾人之智慧可以超越個人之智慧，民主亦然。結果是檢驗真理的唯一標準，平安就是最圓滿的答案。」並寫下「歡迎回家」。

翻開過往鍾東錦與柯文哲互動，2023年5月間，國民黨提名新北市長侯友宜參選總統，以「藍營大兵」自居的鍾東錦，雖然曾表達「國民黨提名誰，就支持誰」。不過，他也感念柯文哲在他2022年競選縣長相挺，強調「患難情感不能忘」，表明「如果柯參選，我也會盡力為他募集部分選舉經費」。

2024年8月柯文哲爆出涉京華城收賄、圖利等案，鍾東錦除在臉書發文稱「貪是人性，只是有人貪名，有人貪利，有人貪權，我所知道的柯文哲，絕不貪錢」。鍾接受媒體訪問也重申，「不認為柯文哲是貪錢的人。」

