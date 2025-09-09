為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    美參院軍委會主席撰文挺台 府發言人深切感謝

    美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左）日前訪台返美後在其官方網站發表專文，闡述台灣的戰略重要性。（資料照）

    2025/09/09 13:05

    〔記者陳昀／台北報導〕美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）日前訪台，返美後在官方網站撰文強調台灣的戰略重要性，並表達支持台灣。總統府發言人官方臉書發文表達深切感謝，「台灣不是孤立的，守護台灣就是守護整個印太的安全，也是守護美國與所有民主國家的未來」。

    「總統府發言人」粉專指出，近期剛旋風訪問的台灣好朋友韋克爾返美後撰文指出，台灣2300萬人民選擇「自由生活」，美國國會也將持續與台灣肩並肩，守護民主與安全，並在文中強調「台灣不僅是全球半導體命脈，更是印太防線的關鍵。」、「若台灣遭到侵略，不只是台灣的自由與經濟會被摧毀，美國與盟友的安全網也將動搖。」

    對於韋克爾提到「如果美國未能保衛台灣，盟邦恐怕不再願意讓美軍派駐，美軍甚至得退到關島或夏威夷，使美國本土更易受威脅。唯有自由的台灣，才能穩固整個太平洋防線。」總統府發言人表示，這段話切中核心。台灣不是孤立的，守護台灣，就是守護整個印太的安全，也是守護美國與所有民主國家的未來。

    總統府發言人說，我們深切感謝韋克爾主席與美國國會跨黨派的堅定支持，並基於 《台灣關係法》持續提供台灣協助。台灣有保衛國家的決心和準備，也有自我防衛的能力，我們也會繼續與國際民主夥伴並肩而立，讓自由的光芒在太平洋上持續閃耀。

