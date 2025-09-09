交通部曝曾組團赴日等國 討論國際民航組織推案

外交部次長葛葆萱（中）、交通部次長林國顯（左2）9日共同召開記者會，說明我國今年紐約聯合國大會，以及加拿大蒙特婁國際民航組織大會推案。（記者方瑋立攝）

2025/09/09 12:58

〔記者方瑋立／台北報導〕今年國際民航組織（ICAO）大會將於9月23日至10月3日在加拿大蒙特婁總部舉行，外交部今（9）日與交通部共同召開記者會，說明今年推案規劃。外交部表示，將持續爭取循2013年先例，以「賓客」身分受邀參與；即便未獲邀請，政府也會派出「ICAO行動團」赴蒙特婁，當面向各國代表團闡述台灣立場，並在地辦理文宣，爭取更多國際支持。

外交部常務次長葛葆萱指出，中國長年以「多邊主義」及「國際法」的維護者自詡，但實際行為卻與國際規範背道而馳。近年不僅無視ICAO「飛航服務規劃手冊」規範，片面修改M503航路並啟用W121、W122及W123航路，今年2月更在高雄及屏東外海劃設操演區進行實彈射擊，嚴重威脅區域飛航安全。這些做法凸顯中方言行不一，更顯示台灣參與ICAO的必要性。

交通部常務次長林國顯補充，交通部已提前規劃ICAO推案相關行動，並在外交部協助下，曾組團前往日本等友我國家，就ICAO推案事宜進行交流與意見交換。他強調，藉由事前溝通，可爭取更多理念相近國家理解我方立場，強化國際合作，讓台灣的聲音在國際民航體系中被聽見。

林國顯指出，台灣位處亞太空運要道，是全球空運與海運的重要樞紐，飛航安全不僅攸關我國，更牽動國際社會整體利益。台灣具備高度民航專業能力與多年實務經驗，長期以來展現積極貢獻的意願與能力，符合參與ICAO的一切條件。他強調，交通部將與外交部持續合作，透過友邦與理念相近國家的支持，推動台灣早日獲得公平合理的參與。

葛葆萱也重申，台灣是印太第一島鏈前線的民主夥伴，具備健全經濟實力及堅定守護自由價值的決心。無論最終是否受邀，政府都不會缺席，將透過「ICAO行動團」和在地倡議，展現台灣作為「世界的台灣」的決心。他呼籲ICAO與國際社會正視台灣參與的重要性，共同維護全球飛航安全與區域和平穩定，落實聯合國「不遺漏任何人」的精神。

交通部常務次長林國顯。（記者方瑋立攝）

外交部常務次長葛葆萱。（記者方瑋立攝）

