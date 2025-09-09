為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    兌現選前承諾！運動部今掛牌成立 賴總統打籃球青澀照曝光

    賴清德（上排左一）曾透露，他高中大學時期打最多的是籃球，自評投籃方面還可以。（資料照）

    賴清德（上排左一）曾透露，他高中大學時期打最多的是籃球，自評投籃方面還可以。（資料照）

    2025/09/09 12:50

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕賴清德總統履踐競選時所提出的體育政見，運動部今天（9日）正式掛牌運作，從年輕時就是資深運動迷的賴總統，雖然喜愛看棒球已為外界所知悉，但實際上他曾透露「高中大學打最多的是籃球」，其打籃球青澀照也曝光。

    運動部今正式揭牌成立，對於資深運動迷的賴清德總統來說，不只是政見的履踐，更是以具體行動支持台灣體育發展。賴清德是正港「資深運動迷」早已不是秘密。回顧2020年8月，時任副總統賴清德客串擔任中華職棒的客座球評，當天中信兄弟與統一獅賽事一路鏖戰到延長賽12局，形成跨日大戰，沒想到賴清德也就一路講評6小時，中間毫無間斷。

    賴清德在轉播的過程中分享，自己過去就常自掏腰包買票進場看球，對球員表現、各項紀錄都如數家珍，許多球迷在觀看這場比賽後紛紛稱讚，賴清德是真的懂棒球，對各種專業術語朗朗上口，還能分析戰術佈局，讓人直呼「超專業」。

    去年巴黎奧運，當時已是總統的賴清德，也會在公務繁忙之餘撥空關心賽況，心繫我國選手表現。如麟洋配金牌戰當晚，賴清德也與全台觀眾一樣，守在電視機前為麟洋加油，金牌戰結束約台灣時間凌晨一點左右，賴清德隨即與麟洋配遠洋通話，感謝他們為國爭戰。不只是為國征戰選手，台灣旅外好手不論是在日本、美國發展，不論大聯盟、小聯盟，哪位選手近況很好、誰受傷了需休息多久，賴清德也都相當關心，其心繫我國選手的心情不言可喻。

    不只職業球賽，賴清德也相當支持基層全民運動。時任副總統時期，每一屆的原棒協關懷盃少棒開幕式，賴清德都沒有缺席，曾擔任兩任理事長、近日引退的大師兄林智勝也透露，剛接任理事長時致力於募款，當時還是副總統的賴清德幫忙很多，協助引薦中油、台電等單位，足見賴總統對基層運動的支持。

    事實上，除了棒球，賴總統高中、大學時曾經是「籃球隊前鋒」，對於籃球的專精是可以當裁判的程度，過去接受訪問時也曾害羞表示「投籃還算可以」。今運動部正式揭牌成立，對身為總統的賴清德來說是落實選舉政見，對身為棒球迷的他來說，也是以具體行動展現對運動的熱愛及力挺。

    總統賴清德9日出席「運動部揭牌暨部長布達典禮」，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德9日出席「運動部揭牌暨部長布達典禮」，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

