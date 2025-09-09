台灣人娶中配呈下滑趨勢！學者：日益不認同「兩岸一家親」

中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，日前已被政府廢止依親居留許可，要求限期出境。（圖擷取自中國台灣網）

2025/09/09 12:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會送交立法院「兩岸關係之現況與未來發展」報告顯示，截至今年5月止，中國配偶人數總計36萬7309人，去年兩岸婚姻結婚對數6330對。學者分析，結婚數量與幾十年前相比呈現下滑趨勢，反映台灣人越來越不認同「兩岸一家親」，逐漸認為中配不是一個好的人生選項。

統計顯示，截至今年5月止，中國配偶人數計36萬7309人，其中，申請居留許可者11萬3485人，申請定居許可14萬5219人。

兩岸婚姻情形，陸委會報告提及，2020年至2022年間，因COVID-19影響呈現下降，平均一年約2000餘對，疫情後又呈現上升趨勢，最近一個完整年度的統計，為2024年的6330對。

此外，回顧近年中配在台結婚登記數，1998年剛開放時是1萬2167人，2000年來到2萬3297人，2003年3萬4685人達到最高峰，此後逐年下滑。

馬英九執政期間，中配結婚登記數，2008年1萬2274人，2008至2012年期間，每年均維持1萬2000多人，2015年降至9322人。

蔡英文上台後，2016年8673人、2017年7634人、2018年6944人、2019年6696人。2020年肺炎疫情爆發後降至2360人，2021年2064人、2022年2928人，疫後2023年回升至7527人。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，從馬政府、蔡政府到賴政府，兩岸婚姻所呈現的下滑趨勢，凸顯台灣人越來越不認同「兩岸一家親」或「同根同源」。台灣人擁有自由民主生活方式，逐漸認為中配並不是一個好的人生選項。

洪敬富分析，兩岸婚姻不是政府所能夠阻擾，政府沒有規定不能嫁娶中國人，這個趨勢都是民間自發的。早年許多中配因經濟因素嫁來台灣，有些是嫁給老兵，後來有的是想來台獲取經濟利益或使用健保。而近年政府將中國視為境外敵對勢力，中國對台越來越有敵意，兩岸結婚登記數下降是大勢所趨。

他強調，有很多案例顯示，有些中配來台不是嚮往台灣的民主自由，而是想獲取經濟利益或有其他目的，現在除非真的雙方有很好的感情基礎，不然台灣人已經越來越清醒了。

