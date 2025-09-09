立委籲推動「台灣名義」入聯 外交部：不排除

外交部次長葛葆萱（左3）、交通部次長林國顯（左2）9日召開記者會，說明我國今年聯合國及國際民航組織（ICAO）推案。（記者方瑋立攝）

2025/09/09 12:50

〔記者方瑋立／台北報導〕聯合國大會今（9）日登場，外交部常務次長葛葆萱今天說明，今年聯合國大會（UNGA）推案將以三訴求為重點，持續以向國際社會「澄清與正確認知聯大第2758號決議」為主軸，並強調該決議僅涉及中國在聯合國的代表權，全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系內代表台灣人民。

針對立委呼籲推動台灣名義入聯，葛葆萱強調，政府立場是「中華民國」為主，但「台灣」也不排除，最終安排只要能維護國家尊嚴，都可以接受。他並補充，除了友邦致函外，今年也有理念相近國家協助，方式包含函文與公開發言，藉此擴大國際聲音。

請繼續往下閱讀...

葛葆萱今天在與交通部聯合記者會上指出，中國長期藉由扭曲2758號決議，結合所謂「一中原則」，阻撓台灣參與聯合國體系，這不僅誤導國際社會，也對台海現狀與區域和平造成威脅。他直言，聯大2758號決議「與台灣無關」，我國民選政府才是唯一有權在聯合國代表台灣人民的合法政府。

推動參與聯合國案 聚焦三大訴求

葛葆萱說明，今年政府推案將訴求三大重點：一是呼籲聯合國正視決議被扭曲的事實，維持中立，不應配合中方政治打壓台灣；二是強調2758號決議並未排除台灣參與聯合國，呼籲尋求適當方式接納台灣；三是要求聯合國停止錯誤引用2758號決議，不當剝奪我國人民與媒體進入聯合國大會與相關會議活動的權利。

至於推案作法，葛葆萱表示，將延續過往穩健溫和路線，包括請友邦常任代表聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），並在9月23日至27日及29日的總辯論期間請友邦發聲，同時也會舉辦周邊活動與在地文宣。另今年立法院已籌組跨黨派團前往紐約，成員包括民進黨王正旭委員、國民黨徐巧芯委員與民眾黨麥玉珍委員，藉此展現台灣人民對參與聯合國的強烈支持。

至於中國近期在九三閱兵重提所謂「國家繼承論」，葛葆萱批評，這與其錯誤解讀2758號決議一樣，都是意圖強迫國際社會接受「台灣是中國一部分」的論述。我方不會接受，推案策略亦不會改變，將持續推動正確立場。

外交部次長葛葆萱。（記者方瑋立攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法