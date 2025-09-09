為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲控賴清德撕裂國家 黃國昌：皆因憂國憂民「話已算客氣」

    黃國昌今上午9時許至台北地方法院旁聽京華城案。（記者塗建榮攝）

    2025/09/09 12:34

    〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲深陷京華城弊案，羈押一年，昨（8）日交保後受訪，當眾發言12分鐘痛批檢察官，又批評賴清德總統把國家「搞得四分五裂」；台北地檢署譴責所言明顯悖於事實、企圖混淆視聽，表示並將儘速依法提起抗告。對此，民眾黨主席黃國昌今表示，柯文哲昨日所言皆因「憂國憂民」，反倒是賴清德「連這麼誠懇的真言都聽不進去」，若仍不願虛心檢討，接下來將離人民越來越遠。

    柯文哲昨交保獲釋後，隨即於北院大門口批評檢察官，「請問檢察官，你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到，京華城根本是冤案」、「就是這幾個檢察官，把中華民國的司法社會信任度全部摧毀掉」等語。北檢同日晚間回應，本案檢察官已依法起訴，並在法庭上善盡舉證責任，被告是否有罪，應由法院依法審酌判斷認定。

    黃國昌今上午至台北地方法院旁聽京華城案，期間於北院外受訪表示，北檢昨晚7時50分左右發佈聲明，指稱檢察官已於法庭上善盡舉證責任，繼續污衊柯文哲，「真的有在關心柯文哲庭審程序的人會發現，根本是睜眼說瞎話。」他說，檢方傳喚的每一名證人無不在自打臉，且北檢自7時50分後發佈新聞稿之後，總統府8時40分也發新聞稿罵柯文哲不接受事實、非事實抹黑，令他啼笑皆非。

    黃國昌說，柯文哲昨天交保獲釋出來，以他個人標準而言，對於總統賴清德的表態已經相當客氣，「柯文哲主席昨天是真正站在國家領導人的角度上，說賴清德總統，你為什麼要把國家搞得四分五裂？不是客觀的現實嗎？」、「台灣現在不就是被賴清德，被民進黨搞的大惡罷撕裂得四分五裂嗎？32:0，不是客觀的事實嗎？」

    黃國昌強調，柯文哲昨日所言皆因憂國憂民，不希望台灣繼續陷入分裂，才出來呼籲賴總統應好好思考，反倒是賴清德連這麼誠懇的真言都聽不進去，馬上跳出來毫無脈絡、毫無事實根據指柯文哲在抹黑。反之，賴總統若仍不願虛心檢討，接下來將離人民越來越遠，愈發引起人民的反彈。

    此外，針對前台北市長郝龍斌今表態有意參選黨主席等話題，黃國昌表示，尊重國民黨黨內民主程序，如今國民黨主席競選期間，不宜對他黨指手畫腳、做出過度不必要評論，一切尊重國民黨理念，對於有多人表態有意參選，對於一個泱泱大黨而言，是非常健康的狀態。

