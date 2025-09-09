名嘴斷言2028盧柯配 江和樹笑：柯文哲2.0回來了

名嘴王瑞德斷言2028年會盧柯配，江和樹今天表示，「要就當正，不要就當造浪者」，請大家等著看「柯文哲回來了！」（圖由江和樹提供）

2025/09/09 12:19

〔記者陳建志／台中報導〕被控貪污的台灣民眾黨前主席柯文哲，昨天以7千萬元交保，外界好奇柯文哲接下來會有何動作？資深媒體人王瑞德列出相關法條，斷言柯一定會參選總統，2028年將妥協接受「盧（盧秀燕）柯配」，當副手也沒關係；對此民眾黨中央委員江和樹表示，王瑞德的話能聽嗎？從昨天柯文哲的發言，已看到「柯文哲2.0」出現，相信以柯文哲的高智慧，這次一定可以看到他的改變，大家等著看「柯文哲回來了！」

名嘴王瑞德昨天表示，只要沒有判決有罪確定，柯文哲當然可以選2028年正副總統，並認為柯文哲會妥協接受「盧（國民黨籍台中市長盧秀燕）柯配」，由柯文哲當副手（副總統候選人）。

請繼續往下閱讀...

針對此說法，江和樹今天表示，王瑞德的話能聽嗎？真好笑！他強調，從柯文哲昨天的發言看到「柯文哲2.0」出現，完全改變了，感謝民進黨給他的折磨、訓練，進去看守所靜修1年讓他改變了，成為「柯文哲2.0」。

江和樹說，自己曾說過：「要就當正，不要就當造浪者」，最終目標2028藍白一定要合作，讓民進黨下台，強調台灣經濟很差，百姓都很了解，民進黨很會執政，每天都在搞政治，但這是我們要的嗎？藍白沒有分裂的本錢，相信以柯文哲的高智慧，這次一定可以看到他的改變，大家等著看「柯文哲回來了！」。

