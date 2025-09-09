李洋接掌運動部 陳世凱祝賀：首位擁有金色郵筒部長

李洋（右5）2024巴黎奧運奪下第二面金牌，中華郵政今年1月於金門機場設置「奧運金牌郵筒」。（資料照）

2025/09/09 12:09

〔記者蔡昀容／台北報導〕運動部今（9日）成立，李洋接任首任部長；交通部長陳世凱在社群平台發文祝賀李洋，也分享李洋是全台首位擁有金色郵筒的部長。李洋與搭檔王齊麟是兩屆羽球男雙奧運金牌，中華郵政在兩人母校台北市立大學、李洋家鄉金門、王齊麟母校民權國小，各設有1座金牌郵筒。

陳世凱在Threads發文，「特別恭喜李洋部長，成為台灣第一位擁有金色郵筒的部長！」選手大多於校園起步，在家鄉支持下成長，因此中華郵政把金色郵筒設於奧運金牌選手母校或家鄉；金牌郵筒不只是榮耀，更是努力的見證，設在母校，更是希望把這份榮耀傳遞給學弟妹，勇敢去追夢。

陳世凱表示，李洋帶著運動員初心接下運動部重任，相信憑藉他的經驗與團隊的力量，能帶領台灣邁入全民運動的新時代，不僅提升運動文化，也讓選手們有更廣闊的舞台，讓全民為運動驕傲，也讓世界看見台灣，「李洋部長加油」。

中華郵政於全國共設5座奧運金牌郵筒，第一座是許淑淨2016年巴西里約奧林匹克運動會奪下53公斤級舉重金牌後，於家鄉雲林縣崙背鄉的崙背郵局設置。

王齊麟與李洋2021年2020日本東京奧林匹克運動會，拿下台灣第一面羽球男子雙打項目金牌，中華郵政於兩人母校台北市立大學設置金牌郵筒；兩人2024巴黎奧運再次奪金，李洋家鄉金門、王齊麟母校民權國小再各設1座。林郁婷2024巴黎奧運拿下女子拳擊57公斤級金牌，家鄉新北市鶯歌設有1座金牌郵筒。

麟洋配東京奧運奪金，中華郵政2022年8月於兩人母校台北市立大學設置「奧運金牌郵筒」。（資料照，中華郵政公司提供）

