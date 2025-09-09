京華城案 前都委徐國城作證：都委會主席代表市府立場 委員只是背書

徐國城。（資料照）

2025/09/09 12:09

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄、圖利等案，昨天剛完成辦保7000萬元獲釋離開看守所，今日是他交保後首度到台北地院開庭，合議庭今上午傳喚北市都市計畫委員會前委員徐國城作證，說明他在京華城申請變更細部都市計畫案時表達的意見。

徐國城是文化大學都市計畫系教授，他於2020年至2022年間擔任台北都委會委員，曾是北市都委會審議京華城案的專案小組成員、召集人，威京集團主席沈慶京聲請傳喚他作證，被告柯文哲、北市前都發局長黃景茂也請求詰問他。

面對柯文哲的律師鄭深元的詰問，徐國城證稱，他在都委會發言指出，從都市計畫的學理上看，原京華城的12萬284平方公尺樓地板面積，是一次性的使用，拆除重建後不一定會保留，實務上也沒其他做法，當下的情況是，業主京華城並未受損害，卻要求市政府「補償、補救」重建後的樓地板損失，這並不合理，因此都委會決議不予補救，若要爭取容積獎勵，則應提出具適法性、公益性、對價性的方案，京華城不能沒做任何努力就取得容獎。

鄭深元問徐，都委會是不是「共識決」，徐國城說，案件通常是由主席（副市長彭振聲）問委員對結論有沒有意見，沒有意見就通過，「某種程度上是主席決定」，主席代表市府立場，委員在會議中於各自的專長領域闡述意見，最終由主席逕自結論，決定要繼續討論下去還是通過、不通過，其他委員也沒辦法，通常也不會再有意見，有委員自嘲說只是來幫市政府背書的，「大家都沒意見，我也沒有意見」。

鄭深元追問都委會是否應審查申請都計變更案的「適法性」問題，徐國城說，適法性不應由都委會決定，而是應由都發局判斷，都委會的會議資料無從判斷適法性，委員基於相信都發局認定符合適法性的前提下，討論案件實體；法務局曾出具適法性的法律意見，但徐認為該意見模棱兩可、含糊不清。

