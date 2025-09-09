柯文哲交保「攪動台灣政壇」？ BBC撰文分析藍白怎麼合

柯文哲8日中午2點半交保後，在妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌等人陪同下步出台北地院，並接受媒體聯訪。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/09/09 13:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因「京華城案」被羈押1年獲准交保後，旋即開炮對準總統賴清德，攪動台灣政壇。外媒預測，此次柯文哲回歸，在黨內仍是「主帥」，隨著明年地方選舉逼近，將強化民眾黨在「藍白合」中的談判話語權；另外，柯文哲會緊握「被逼害」悲情牌，延續其政治生命。

《BBC中文網》報導，柯文哲作為民眾黨創黨主席，捲入京華城案後，去年12月辭任黨主席，其後由立委黃國昌當選黨主席，任期到2026年12月31日為止。



美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中說，柯文哲交保將提振民眾黨的士氣，因為該黨仍是以柯為核心的政黨。儘管黃國昌是具強烈個人風格與論述能力的政治人物，但與柯文哲的分工始終清晰，「柯是『主帥』，黃是『大將』，民眾黨可以有『兩個明星』，但不會是『兩個太陽』。這樣的定位有助於黨內的穩定與分工合作，短期內不會造成權力競逐的緊張局面。」

東吳大學政治學系助理教授陳方隅表示，現時柯文哲和黃國昌是互相依賴關係。柯文哲在民眾黨內仍是「神主牌」地位，黃國昌不可以與柯撕破臉。但當觸及黨內人事任命時，雙方仍會有矛盾，「他們有沒有辦法用一些其他利益交換，或因為彼此利益需要，讓這個矛盾不要檯面化，這要看他們內部的安排。」

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇指出，「柯文哲的影響力在於持續穩固民眾黨關鍵少數的力量，以及凝聚『討厭民進黨』的力量，而後者就包括中間選民，也就是民眾黨將擴大它的政治版圖。」

美國智庫大西洋理事會非常駐研究員宋文笛形容，牢獄的經歷讓柯文哲在民眾黨支持者眼中多出一層「殉道者」的光環。日後柯文哲或因為案件未完結，選擇坐鎮中央，而有意競逐新北市長的黃國昌則會在地方縣市四處輔選。

陳方隅預料，無論日後判決結果如何，民眾黨都會堅持事件是「政治迫害」，以鞏固核心支持者，「他必須建立這種政治受害者，被逼害的形象，才能夠繼續走下去。」他直言，若柯文哲認罪，等於其政治生命結束，故柯堅持不認罪之餘，更不惜在審訊時罵法官和檢察官，「他必須要極大化悲情的成分，這樣才能夠鞏固他的支持者。」

明年台灣將迎接地方首長選舉，翁履中表示，藍白合的前景仍須觀察，特別是國民黨內部的變化，包括黨主席選舉及領導人選尚未明朗。然而，大方向上，國民黨已意識到若不與民眾黨合作，未來恐難有勝算。

他分析，柯文哲在交保後應更清楚，雖然兩黨歧見必然存在，但合作已是沒有選擇的選擇。而2026到2028年是關鍵的過渡期，如果雙方能在地方選舉中展現協調能力，2028總統大選就有機會合作。反之，一旦在地方層面出現激烈競爭與內耗，將不利未來總統大選建構政治聯盟。

陳方隅則認為，藍白在地區選舉有合作空間，但一些核心利益未必會退讓，例如國民黨不會輕易在新北市長選舉讓位給民眾黨。而柯文哲作為民眾黨的「神主牌」，在未來選舉仍有很大話語權，「他一個人還是可以帶走5到10%（選民）的支持者，力量還是蠻高的」。他估計選舉日期越接近，越能看出藍白之間、黃國昌和柯文哲之間隱藏的矛盾。

