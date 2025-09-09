為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨主席參選人張亞中發表參選歌曲 想重建黨德黨魂

    國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中今日發表參選主題曲「國族的中流砥柱」。（資料照）

    國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中今日發表參選主題曲「國族的中流砥柱」。（資料照）

    2025/09/09 11:58

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中今日發表參選主題曲「國族的中流砥柱」，他表示，參選黨主席不只是為了贏得2028年的選舉、重新取回執政權，更重要的是要重建黨德與黨魂，國民黨才能再次成為一個有靈魂、有理念、有方法，真正能為人民創造最大福祉的政黨，重新贏得人民的信任與尊敬。

    張亞中指出，明天他將召開記者會闡述如何重建國民黨的黨德與黨魂，選擇從這個嚴肅而根本的議題開始，是因為一個政黨若失去了黨德，模糊了黨魂，甚至拋棄了這些根本，那它只剩下一副行屍走肉的軀殼，淪為政客爭權奪利的工具而已，4年前的國民黨主席選舉有黨內領導人物批評稱，如果他選上就會「亡黨」，他必須說，當黨失去了德與魂，那才是真正「亡黨」的開始，而這正是他參選主席的初衷，要「救黨」，先救黨，再用黨來「救國」與「救兩岸」。

    張亞中表示，每幾年都有選舉，總是會有政黨贏輸，但大家要捫心自問，整體而言台灣有變得更好了嗎？難道選舉的結果只是換些不同的政黨政客上台，而與人民幸福無關？他始終相信政治不應是騙術，選舉的勝敗也不應是比賽哪個政黨更會媚俗、理盲、欺騙，或更有權術的結果，而應是人民對政黨價值與信任的檢驗。唯有得到人民的認同與敬佩，才可能得到他們的支持，進而贏得選舉的勝利，而這種勝利才是對社會有益的勝利。他不希望國民黨只是「比民進黨不爛」而取勝，「而是要讓人民因為真心肯定國民黨的價值與精神而選擇我們」。

    張亞中說，他的參選主題曲「國族的中流砥柱」，正是他對此次參選的期許，希望國民黨能成為國族的中流砥柱，要藉由這首歌提醒國民黨不要忘記孫中山的思想與理想，不要忘記中華文化的內涵與價值，不要忘記國民黨的光榮與奮鬥歷史，更不要忘記必須堅持中華史觀的民族認同與大義。

