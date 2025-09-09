為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    史無前例！ 台中通過明年度總預算「暫定版」 短差逾183億

    台中市政會議史無前例通過「暫時版」明年度總預算。（記者蘇孟娟攝）

    台中市政會議史無前例通過「暫時版」明年度總預算。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/09 11:57

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中年度總預算往年均在8月編定，但明年度總預算「難產」多時，因依法須在9月底前送出預算書給議會，台中市主計處今終在市政會議提出，會中通過明年總預算歲入1790億7016萬餘元，歲出為1974億1500萬餘元，歲入歲出短差183億4千餘萬元；台中市長盧秀燕說，因中央還有不少預算未核定，今只是通過「暫定版」預算案，也是台中有史以來只通過「暫定版」總預算。

    盧秀燕指出，明年度總預算送審時間較往年晚主因中央相關預算核定晚，有局處補助到9月才核定，甚至還有很多計畫尚未確定，因議會月底大會開議在即，須把握市政會議時間，今先通過明年度總預算「暫定版」，也是中市有史以來首見市政會議通過暫定版預算。

    她說，這更是今年各縣市政府面臨的普遍狀況，因中央很多預算尚未核給地方所致，只能先送暫定版。

    盧秀燕指出，明年度預算佔比最多的仍是教育預算，其次是社福預算，至於預算增加幅度最高的是市政項目是捷運藍線預算，今年編88億，明年倍增到174億。

    她另強調，明年度會新啟動多項重大建設，包括編42億進行崇德殯儀館原地改建，編3億增建大肚與龍井間的「大龍市民運動館」及編15億在海線打造「道卡斯園區」，整合大甲分局、地政事務所及公托，另編16億進行大里聯合行政中心建設等。

    盧秀燕說，明年度總預算歲入歲出暫估會短差183億多，歷來也均會短差2、3百億，她會再想辦法平衡。

