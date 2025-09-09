國民黨：賴清德聽不見民意 只能甩鍋給中共

國民黨今日批評賴清德總統聽不見民意，只能甩鍋給中共。（資料照）

2025/09/09 11:46

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統近日接受本報專訪時指出，網路時代民眾取得資訊來自特定管道，又面對中國錯假訊息挑戰，政府要加強突破同溫層，國民黨今日質疑賴清德把政府與人民溝通不良的原因歸咎於「同溫層效應」以及中國散布錯假訊息，「賴清德聽不見民意，只能甩鍋給中共」，「執政無能就「賴」給別人？」

國民黨強調，事實是賴政府執政以來一直與民意背道而馳，根本沒有搞清楚人民的期待到底是什麼，政策完全背離民意，大惡罷、關稅問題、錯誤能源政策、青年低薪、詐騙橫行，都是人民真實的痛點，結果政府的態度不是解決，而是推責、甩鍋，甚至淪為最大假訊息製造者。

國民黨表示，面對批評指教，賴清德應該正面承擔，提出解方，而不是凡事都推給「中共假訊息、中共威脅」，把國內施政失敗的責任全都賴給中共，荒謬至極。

國民黨還說，真正讓政府困在「同溫層」的，不是演算法，也不是假訊息，而是賴清德自己聽不見人民的聲音，當人民的憤怒與失望持續累積，賴清德卻始終活在自我催眠裡，這才是最危險的溝通斷層，假訊息不是政府無能的擋箭牌，如果執政者繼續無視民意、推卸責任，不管喊多少次「突破同溫層」，都只會離人民越來越遠。

