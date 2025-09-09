如何擺脫朝小野大困境？ 汪浩舉陳水扁連任經驗給建言

前總統陳水扁9日發文感謝總統賴清德曾於8月23日投完公投票後，到他台南住家探望臥病的扁嫂吳淑珍。（取自陳水扁臉書）

2025/09/09 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免落幕後，內部朝野對立情況加劇、外部則有中共文攻武嚇和美國關稅等諸多挑戰，賴清德政府的滿意度顯著下滑。近日接受本報專訪的賴總統，針對民眾最關心的施政方向、中國議題、海底電纜遭破壞、關稅進度等問題做出回應，並於臉書分享專訪內容。對此作家汪浩以陳水扁連任經驗為例，給出建議。

汪浩在臉書PO文表示，2000年陳水扁當選總統，完成首次政黨輪替，但第一任就陷入「朝小野大」困境。民進黨在立院是少數，國親聯手杯葛，行政推動困難；兩岸無法突破「九二共識」僵局，美國為了拉攏中國，對扁有所保留；內政上台資外流、失業率升高、經濟停滯等問題叢生，民調一路下滑。2001年立委選舉，雖小幅進步，但仍被泛藍壓制，形成弱勢總統。

汪浩指出，然而，2004年陳水扁卻戲劇性翻身，擊敗連宋聯盟，成功連任。其經驗對今日賴清德有三大啟示，一、把「弱勢」轉化為「對抗壓力」的資源，陳水扁被藍營長期杯葛，卻懂得塑造「被霸凌」的敘事，讓民眾產生「弱勢總統需要支持」的同情。最終，他將「朝小野大」化為綠營凝聚力來源。對賴清德而言，如今同樣面臨藍白主導立院，若能凸顯「在野黨杯葛攸關民生與國安政策」，即可爭取社會理解與支持。

汪浩續指，二、以國安與主權議題凝聚社會共識，扁政府內政受挫，卻藉由「台灣主體性」與「防禦性公投」將焦點轉向安全議題，轉移選民對內政不滿。兩岸緊張反而促使選民回流，甚至「319槍擊」更強化危機感。對照今日，賴清德在2025年3月因國安記者會獲得民調高點，顯示安全議題仍是選民最關注的核心。若能持續強化國安論述和國防戰略，並與產業發展政策有效結合，便能重新主導政治議程。

汪浩補充，三、危機領導與果斷承擔，陳水扁在孤立時仍敢於挑戰國會與外部壓力，展現逆境領導特質。反觀賴清德，726大罷免失利後反應遲緩，未及時承擔責任與調整人事，讓支持者失望。要翻轉低迷，賴必須展現更果斷的承擔態度，證明自己有能力帶領支持者走出困境。

汪浩直言，陳水扁的經驗證明，少數執政並非必然失敗。只要善用外部壓力、掌握安全議題、展現危機領導，仍可能實現翻身。對賴清德而言，今日的低潮正是考驗領導力的時刻，若能學習陳水扁的翻轉經驗，將「困境」化為「契機」，仍有可能在未來重獲主導權。

