為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨青年海外訪問團 前往日本交流6天

    國民黨「KMT Studio」辦理「國民黨青年乘風計畫」，今日率領青年海外訪問團前往日本並展開為期6天交流活動。（國民黨提供）

    國民黨「KMT Studio」辦理「國民黨青年乘風計畫」，今日率領青年海外訪問團前往日本並展開為期6天交流活動。（國民黨提供）

    2025/09/09 11:35

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨「KMT Studio」辦理「國民黨青年乘風計畫」，今日率領青年海外訪問團前往日本並展開為期6天交流活動，該黨表示，一系列行程將圍繞「政黨外交」、「青年參政」、「學術交流」、「關稅經濟」、「科技發展」、「歷史回顧」等主軸的緊湊參訪行程，秉持黨主席朱立倫的「親美友日和陸」路線，希望深化青年參與。

    國民黨指出，本次訪團由「KMT studio」召集人葛如鈞率領，國民黨智庫副執行長凌濤、國民黨新媒體部主任韋淳祐擔任顧問，國民黨發言人楊智伃、鄧凱勛擔任副團長，其他成員包括20名優秀青年學子。

    楊智伃指出，本次訪問團不僅延續、強化「年輕化、國際化」成果，更是持續深化自先總統蔣經國以降，國民黨與日本政府、跨黨派的深厚友誼，朱立倫在8月接待日本「自民黨青年局」會中提到，期盼中華民國的青年人才與日本的年輕世代共同深化台日關係。

    楊智伃表示，日本為島嶼國家，卻憑藉高度效率與職人精神，成功在亞太區域經濟體系嶄露頭角，朱立倫也常以日本為例，強調台灣面對國際貿易制度變化時，應更具備靈活的策略與長遠的規劃，台日都位處西太平洋地區，同樣面臨國際強權的挑戰，強化自身產業、關稅談判的過程，極具借鏡價值，青年朋友此行訪日，正是最好的學習機會。

    楊智伃也強調，今年是國父孫中山逝世100週年，而日本正是孕育中華民國的重要驛站，當年國父革命起義時曾多次旅居日本，不但在東京與宋慶齡夫人完成婚禮，更獲眾多志同道合朋友的支持，才能順利創立亞洲第一個民主共和國—中華民國，台日關係不僅是情誼，更基於共同的價值與理念，以及深厚的歷史脈絡。

    該團6天行程將橫跨東京、大阪兩地，並拜會日本國會、外務省、經濟產業省、東京都廳、自民黨青年局、立民黨青年局、立民黨青年團，並預計走訪東京大學、慶應義塾大學、日本國際交流基金、笹川平和財團、日本國際問題研究所，以及參觀孫文紀念館、2025「大阪萬博」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播