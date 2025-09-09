國民黨青年海外訪問團 前往日本交流6天

國民黨「KMT Studio」辦理「國民黨青年乘風計畫」，今日率領青年海外訪問團前往日本並展開為期6天交流活動。（國民黨提供）

2025/09/09 11:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨「KMT Studio」辦理「國民黨青年乘風計畫」，今日率領青年海外訪問團前往日本並展開為期6天交流活動，該黨表示，一系列行程將圍繞「政黨外交」、「青年參政」、「學術交流」、「關稅經濟」、「科技發展」、「歷史回顧」等主軸的緊湊參訪行程，秉持黨主席朱立倫的「親美友日和陸」路線，希望深化青年參與。

國民黨指出，本次訪團由「KMT studio」召集人葛如鈞率領，國民黨智庫副執行長凌濤、國民黨新媒體部主任韋淳祐擔任顧問，國民黨發言人楊智伃、鄧凱勛擔任副團長，其他成員包括20名優秀青年學子。

楊智伃指出，本次訪問團不僅延續、強化「年輕化、國際化」成果，更是持續深化自先總統蔣經國以降，國民黨與日本政府、跨黨派的深厚友誼，朱立倫在8月接待日本「自民黨青年局」會中提到，期盼中華民國的青年人才與日本的年輕世代共同深化台日關係。

楊智伃表示，日本為島嶼國家，卻憑藉高度效率與職人精神，成功在亞太區域經濟體系嶄露頭角，朱立倫也常以日本為例，強調台灣面對國際貿易制度變化時，應更具備靈活的策略與長遠的規劃，台日都位處西太平洋地區，同樣面臨國際強權的挑戰，強化自身產業、關稅談判的過程，極具借鏡價值，青年朋友此行訪日，正是最好的學習機會。

楊智伃也強調，今年是國父孫中山逝世100週年，而日本正是孕育中華民國的重要驛站，當年國父革命起義時曾多次旅居日本，不但在東京與宋慶齡夫人完成婚禮，更獲眾多志同道合朋友的支持，才能順利創立亞洲第一個民主共和國—中華民國，台日關係不僅是情誼，更基於共同的價值與理念，以及深厚的歷史脈絡。

該團6天行程將橫跨東京、大阪兩地，並拜會日本國會、外務省、經濟產業省、東京都廳、自民黨青年局、立民黨青年局、立民黨青年團，並預計走訪東京大學、慶應義塾大學、日本國際交流基金、笹川平和財團、日本國際問題研究所，以及參觀孫文紀念館、2025「大阪萬博」。

