柯文哲交保引海嘯衝擊！周玉蔻點綠營危機：執政團隊臉面被模糊化

媒體人周玉蔻今（9日）指出，柯文哲交保後的海嘯衝擊，對賴政府的危機是「執政團隊臉面被模糊化」。（資料照）

2025/09/09 11:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲8日以7000萬元交保返家，立刻對政府開砲，嗆總統賴清德「讓國家四分五裂」，媒體人周玉蔻今（9日）指出，柯文哲交保後的海嘯衝擊，對賴政府的危機是「執政團隊臉面被模糊化」。

周玉蔻今在臉書表示，當柯文哲及白營用KP T恤、白色意象及啦啦隊短裙和謊言短片塞滿電視新聞台及個人的手機之後，最危險的是藍營被吃掉！而綠營的危機，則是執政者的臉面被覆蓋，逐漸模糊化。

周玉蔻認為，解決方案不是沒有，只是要動腦袋重整合人事資源，她指出當年李登輝總統一上任就開啟了府發言人的制度，首位發言人輩份不夠，政媒關係卡卡，李總統換上副秘書長邱進益兼任府發言人，帶動了李總統和他的團隊的高民意支持度。

周玉蔻直言，現在的首席特聘副秘何志偉，「在這個位子上毫無功能，再持續混日子下去，對總統及何本人都不好！」認為那麼受到年輕世代及網路歡迎的陸委會副主委梁文傑，為什麼不能擔任更有意義的位置的發言人？

