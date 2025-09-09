柯文哲稱京華城案「冤案」 葉耀元：檢調證據在法官眼中值7千萬

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押1年，昨以7千萬元交保獲釋，今仍須以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

2025/09/09 11:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，於昨（8日）交保，怒批總統賴清德「讓台灣四分五裂」、「冤獄」；對此，學者葉耀元直指，柯文哲砲火全開的行為，是為了帶動輿論，鼓動自己的支持者去跟當權者對抗，目標是把自己形塑成一個悲劇英雄，越悲越可以凝聚小草的支持。

葉耀元教授現為美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授、國際研究與當代語言學系系主任，及聖湯瑪斯大學與高雄文藻外語大學華語中心主任。

葉耀元今天（9日）在臉書粉專「葉教授的國際事務學院｣發文說，他很清楚柯文哲在玩什麼把戲，其一，柯文哲一直在強調，檢調羈押他查了1年，什麼都沒查到。但法官會同意柯交保，並不是因為沒有查到什麼東西，而是覺得依據目前案情調查的發展，放你出去大概不會改變什麼狀況（串供滅證的機會趨近於0），才會同意交保。

他說，「如果真的沒有查到任何事情，你早8百年前就無保請回了好嗎？不要拿這種話術來騙自己的支持者」，簡單來說，現在檢調掌握的證據，在法官的眼中大概值7千萬！

葉耀元指出，其二，柯文哲出來之後，大張旗鼓砲火全開的行為，是為了帶動輿論，鼓動自己支持者跟當權者對抗，並以此群眾為基礎奪回發言權。「司法並不會轉彎，並不會因為辦民進黨的人就會比較鬆，辦民眾黨的人就會比較嚴」，柯文哲的言行舉止根本就是對檢調單位的侮蔑，更把自己放在法治之上，超然於我國司法體制。

他強調，其三，面對柯文哲的大放厥詞，檢察官一定會提出抗告，當柯文哲的言行舉止都在挑戰司法公正的時候，檢察官不可能就這樣被當落水狗持續被攻擊，應會拿出更多的法寶跟論述，來要求繼續羈押柯文哲。

葉耀元認為，現在看起來，柯文哲並不怕再被羈押，因為「他的目標是把自己形塑成一個悲劇英雄，越悲越可以凝聚小草的支持」。黃國昌心裡大概也明白這套邏輯，所以他應該會安靜到柯文哲再度被羈押的那一天。不過假設柯文哲沒有被還押，則民眾黨內部就會有「兩個太陽」的窘境。

