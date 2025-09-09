2026基進時力4黨聯合！同選區只推一人、堅定反中顧台灣

台灣基進黨主席王興煥（前排左一起）、時代力量黨主席王婉諭、小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵與台灣綠黨共同召集人王彥涵等，今（9）日舉行記者會，簽署合作宣言。（記者劉信德攝）

2025/09/09 11:33

〔記者林哲遠／台北報導〕為備戰2026地方選舉，時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今日召開記者會宣布攜手合作，並發布四黨合作共同宣言。四黨強調，他們將堅定顧台灣，反對中國侵略，強化國防與民防，並將其合作最大化，同一選區只推一人，凝聚力量爭取更多席次。

宣言指出，我們都知道，台灣的民主陷入困境，人民的心聲很清楚，守護民主生活，拒絕中國侵略；健全監督制衡，改善內政民生；這是跨越黨派、世代的最大共識。統獨固然是重要的議題，但兩大黨把所有議題都簡化成統獨對立，把仇恨動員當勝選捷徑，反而讓真正的問題無法解決。

請繼續往下閱讀...

該宣言續指，選民的心聲很清楚，投給民進黨，不甘心，因為執政的傲慢讓他們忘記初衷；投給國民黨，不放心，因為他們始終甩不掉親中的陰影。我們必須走出新的道路，建立能合作解決問題的政治文化，必須守護主權，但不能用來操弄恐懼；必須監督制衡，但不能犧牲台灣安全。

「人民值得一個新的選擇，能讓民主轉大人，能讓台灣走向成熟。」四黨提出三大方針，包含一、理念是方向，價值和理念是政治的根本，不能隨風搖擺；二、合作是方法：能合作、能求同存異的政治，才是成熟的政治；三、地方是起點：政治要從生活開始，從議會、代表會基層選舉出發。

針對2026年地方選舉，四黨強調五大原則包括，一、堅定顧台灣，反對中國侵略，強化國防與民防；二、清廉新典範，清廉是最低標準，自我要求重建政治典範；三、合作最大化，同一選區只推一人，凝聚力量爭取更多席次；四、公平有希望，縮小貧富差距，讓弱勢與年輕世代看得到希望； 五、永續新台灣，守護山林海洋，加速轉型，留下永續環境。

以解決問題取代仇恨動員

四黨強調，他們要攜手同行，改變政治的遊戲規則，用解決問題取代仇恨動員，用人民自主取代恐懼勒索，「2026年，邀請您與我們同行。因為這條路，不只屬於四個政黨，更屬於每一個相信改變的人。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法