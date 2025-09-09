為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    小草簇擁迎柯P 林智群：全台灣「易被詐騙體質」的人有多少

    柯文哲在群眾簇擁中離去。（資料照）

    2025/09/09 13:26

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城弊案，日前裁定前台北市長柯文哲7千萬元交保，昨日下午2時20分柯辦保完畢離開北院，並在台北地檢署外發表談話。隨後柯文哲在民眾黨人的陪同下搭車離去，但現場聚集近千名支持者「小草」，小草們群情激憤，不斷高呼口號。對此律師林智群表示，全台灣「易被詐騙體質的人」有多少，民眾黨的潛在票源就有多少。

    柯文哲在昨天中午搭乘囚車，從台北看守所前來台北地院，經安裝電子腳環、辦保手續，在當日下午2時20分完成所有流程，離開北院到台北地檢署門口發表談話。下午北檢外有近千名小草到場聲援，小草們自組糾察隊、啦啦隊，還在現場以人龍建立走道，還大聲呼喊「永遠的選擇柯文哲」、「柯文哲清清白白」等口號，打算一路簇擁柯文哲上車。

    林智群在臉書PO文表示，大家可以這樣估算，全台灣「易被詐騙體質的人」有多少，民眾黨的潛在票源就有多少，全台灣被騙去柬埔寨的（算是「易被詐騙體質」中的極品），大概就是幾百個人，跟今天去迎接阿北的人數差不多。

    林智群大酸，這些人是精英中的精英，民眾黨工一定在想台灣白癡很多啊！

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

