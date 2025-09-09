基進、時力、小歐盟、綠黨攜手衝2026選舉 盼淘汰投機白、亂政藍

時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今日召開「四黨合作，民主升級；深耕地方，共創新局」記者會簽署合作宣言，並宣布將在2026地方選舉中攜手合作。圖為4黨7月共同宣傳投下罷免同意票。（資料照，台灣基進提供）

2025/09/09 11:13

〔記者林哲遠／台北報導〕時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今日召開「四黨合作，民主升級；深耕地方，共創新局」記者會簽署合作宣言，並宣布將在2026地方選舉中攜手合作，盼能集結本土在野能量淘汰投機的民眾黨、亂政的國民黨，推進民主鞏固與國家打造。

基進黨主席王興煥指出，台灣最大的問題在於「缺乏正常而強力的反對黨」。民主必須防衛，不能放任親中政黨因制衡需求而壯大。國安與民主不該衝突，只要執政黨與反對黨都忠於台灣，就能兩全。但民進黨無法同時執政又在野，因此台灣欠缺一支忠誠於台灣的最大反對黨。

王興煥表示，基進的定位是修正「兩黨制包含國民黨」的不正常結構，關鍵在於「提供新選擇」：堅持台灣獨立，主張公平正義，對抗藍白亂政，監督政府施政。他強調，4黨決定攜手合作，集結本土在野能量，淘汰投機的民眾黨與亂政的國民黨，從2026地方選舉開始，推進民主鞏固與國家打造。

時力黨主席王婉諭指出，很多人對政治充滿負面感受，覺得疲憊，甚至選擇不再關心，她自己也曾有同樣感受，但今天站在這裡，就是還沒放棄，不相信台灣政治只能如此，所以必須改變現狀。

王婉諭表示，這是台灣政治史上第一次有超過兩個政黨，經過一年多磨合促成合作，基於公共利益而不是利益分贓，走向務實的競合。

王婉諭強調，時代力量自創黨以來，仍在學習如何求同存異，希望4黨合作在2026能提出讓人不用猶豫的人選，讓更多人相信政治可以不一樣，不必再含淚投票。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵表示，在政治裡願意彼此信任並不容易，經歷討論與磨合，因此今日的合作更顯彌足珍貴。合作不是因立場完全相同，而是因為大家都相信核心價值，守護台灣的主體性、追求公平正義、讓政治回到清廉與透明。

林詩涵指出，小歐盟的實踐就是：民主的成熟不只是執政的能力，更是能在差異裡找到互信、在對話中堅持價值、在合作裡解決問題。她強調，這不只是4個政黨的選擇，更是對台灣民主的一份承諾。

台灣綠黨共同召集人王彥涵表示，綠黨即將30歲，許多前輩長年為永續生活、能源轉型及多元族群們努力。雖曾有人當選國大代表與議員，但至今仍未進入立法院，綠黨是最長壽的進步本土小黨，也累積最多選舉失敗經驗。

王彥涵指出，這條路雖艱辛，但綠黨從未放棄。她強調，綠黨與全球超過100個綠黨共享獨特的參政文化，特色就是與理念相近的政黨合作推動議題與選舉，現在有其他3黨同行，選民將不用再含淚投票，「邀請大家跟我們一起，由下而上改變政治文化」。

