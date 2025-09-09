明輸暗贏？ 北檢將抗告 律師曝「2可能」：避免擔責任

京華城案前台北市長柯文哲交保後9日首度開庭，與支持者揮手致意。（記者塗建榮攝）

2025/09/09 11:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院日前裁定，前台北市長柯文哲以7000萬元交保，並限制出境、出海且須佩戴電子腳鐐。台北地檢署昨（8）日晚間隨即發聲明，強調將「儘速依法提起抗告」，並駁斥柯文哲所稱「一年什麼都沒查到」，重申京華城案涉及貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大。對此，楊律師撰文分析檢方抗告兩大可能，並強調法院的具保裁定對檢察官而言是「明輸暗贏」。

檢方在聲明中指出，京華城等案中柯文哲等人涉嫌職務收賄，犯罪嫌疑重大，起訴書多達3冊共894頁，且法院過去三度裁准延押，與柯文哲所稱「請問檢察官，你們查了一年到底查了什麼？什麼都沒查到」不符。檢方並強調，案件既已起訴，是否有罪應由法院審理決定，檢方將依法履行舉證責任，呼籲外界應尊重司法，勿透過媒體放話，干擾審判。

對此，楊律師昨（8）日晚間在臉書發文指出，從檢方聲明稿可看出，法院與檢方同樣認為犯罪嫌疑重大，否則不會裁准羈押及延押，甚至裁定高額具保。既然法院見解與檢方一致，檢方抗告的理由顯得薄弱，甚至延宕，恐怕只是形式動作。

楊律師分析，檢察官可能根本不想抗告，因為法院的具保裁定對檢察官而言「明輸暗贏」。至於檢方提起抗告的可能性有兩個，一是為了避免承擔責任，藉由必輸的理由象徵性提起抗告，以保留「明輸暗贏」的局面；二是對柯文哲剛被放出來就放話有所回應，假裝憤而提起抗告，嚇嚇柯文哲。

楊律師也表示，本案裁定中要求「只能由柯文哲本人繳納保證金」，且金額高達7000萬元，若最終判決有罪，該筆金額可直接遭沒收。對檢方而言，這樣的裁定不僅確保限制出境、出海及電子監控，降低逃亡或串證風險，還掌握巨額保證金，因此其實是「明輸暗贏」。

