黃國昌把黨魁還給柯文哲？吳怡萱：沒有兩顆太陽問題

民眾黨現任黨主席黃國昌（左）、前黨主席柯文哲（右）。（資料照）

2025/09/09 10:51

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押1年，昨以7千萬交保，引發外界關注黨內「兩顆太陽」疑慮，也有小草盼現任黨主席黃國昌將黨魁之位還給柯。民眾黨發言人吳怡萱上午受訪時表示，這就是見縫插針，不管柯文哲、黃國昌主席，在民眾黨大家都團結一條心，沒有所謂「兩顆太陽」。

吳怡萱強調，很多民進黨側翼見不得民眾黨繼續茁壯，當民眾黨一個人時說是一人政黨，有很多優秀人才又說兩顆太陽，民眾黨會持續團結做柯文哲最強後盾，2026年選舉即將到來，也會在地方開枝散葉。

此外，針對名嘴周玉蔻預測柯文哲將參選高雄市長報復總統賴清德，吳怡萱回應，柯出來後不管網路聲量或媒體關注程度，帶給社會大眾非常大影響跟衝擊，這些民進黨側翼可能就急了，開始見縫插針、帶風向，但希望在這件事上，還是不要這麼早去討論2年後、3年後的事。

「現階段希望柯文哲能用自由之身，在司法捍衛清白！」吳怡萱表示，希望暫時先不要再受到這些側翼們的挑撥或攻擊，但也擔心綠側翼藉由柯文哲在媒體上聲量，來掩蓋民進黨執政不利事實，讓大家暫時忘記民進黨還有很多事要檢討。

吳怡萱強調，大家不能忘記的是大罷免或公投的結果，都是代表賴清德總統民調下滑，民眾對其的不滿，及民進黨內部問題，不要透過柯文哲轉移焦點。

