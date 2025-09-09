為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民進黨有1兆美元海外黨產？ 美西黨部駁斥：依法追訴、絕不姑息

    針對網路社群近期謠傳「民進黨在海外擁有一兆美元黨產」與「購買美國武器返利」等說法，民進黨也以圖卡澄清。（圖擷取自民進黨臉書）

    針對網路社群近期謠傳「民進黨在海外擁有一兆美元黨產」與「購買美國武器返利」等說法，民進黨也以圖卡澄清。（圖擷取自民進黨臉書）

    2025/09/09 11:02

    〔記者陳昀／台北報導〕針對網路社群近期謠傳「民進黨在海外擁有一兆美元黨產」與「購買美國武器返利」等說法，民進黨美西黨部凌晨在臉書發文駁斥，這些指控完全沒有事實根據，將全力配合黨中央，對惡意捏造與散播謠言者採取法律行動，絕不姑息。

    民主進步黨美西黨部主委楊悅英表示，他要鄭重澄清這類不實謠言，首先，「海外黨產一兆美元」之說，毫無根據，至今沒有任何可信的證據能支持這種荒謬的數字。隨意捏造龐大金額來誤導大眾，只會破壞理性討論的基礎。

    楊悅英也說明海外黨部的實際經營狀況，海外黨部規模小，房租僅約600美元，主要開銷來自1位員工的薪水及黨籍幹部的義務付出，每年透過1次小額募款餐會即可維持基本運作，談不上龐大資產，更與所謂「一兆美元」相去十萬八千里。

    楊悅英強調，在沒有任何具體證據的情況下，散播謠言與陰謀論，只會分化僑社、誤導大眾。如果真的懷疑資金來源，應循正當法律途徑調查，而非用毫無根據的言論挑動社會對立。

    楊悅英說，美西黨部將全力配合黨中央，對惡意捏造與散播謠言者採取法律行動，絕不姑息，呼籲大家，對於未經查證的消息，應保持冷靜與理性，避免成為謠言的傳播者。

