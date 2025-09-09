評柯文哲交保「哥吉拉重現江湖」 游盈隆：對台灣政壇是超級變數

柯文哲於27分現身，身穿印有「KP」字樣的Polo衫，西裝褲高高束在腰間。（記者塗建榮攝）

2025/09/09 11:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲昨獲7000萬元交保，步出北院時怒批檢方沒有證據、該案是冤獄，還要賴總統好好想想為什麼讓國家四分五裂；對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，哥吉拉重現江湖，這是他昨日下午，看完交保後柯文哲九分鐘演講的感覺，一年的關押對他的精氣神沒多大傷害，也許還更強大了，一旦重出江湖，對台灣政壇肯定是一個超級變數。

游盈隆在臉書PO文表示，哥吉拉重現江湖，這是他昨日下午，看完交保後柯文哲九分鐘演講的感覺。電影中，哥吉拉是猛獸、怪獸與神獸，在此只是比方，只是好玩，無傷大雅，也無價值判斷之意，因案被關押足足一年的柯P顯得氣定神閒，侃侃而談。他感謝小草一路不離不棄，砲轟北檢濫權起訴，狂轟今上把台灣搞得四分五裂，似乎把心底的話一下子全宣洩而出。

游盈隆分析，顯然，一年的關押對他的精氣神沒多大傷害，也許還更強大了，可喜可賀。強烈的復仇之火，有如哥吉拉仰天長嘯，火噴三千丈，似乎就在眼前。經過地獄火試煉過的哥吉拉，一旦重出江湖，對台灣政壇肯定是一個超級變數，它的衝擊與影響有多大？可拭目以待，不過，當柯P充滿自信的說「我個人的苦難就這樣過去了」北檢顯然難以苟同。果然，稍早前，北檢發出聲明，「嚴正駁斥柯發言企圖誤導輿論、混淆視聽，將盡速依法提起抗告」柯P的苦難是否已成過去，還有待未來幾天才能確認。

游盈隆指出，此外，柯P今天言之鑿鑿地說「大罷免32:0，檢察官是很重要因素」是有趣的因果推論，但究竟是直接因果或間接因果? 或只是遙遠的因果？恐仍需花點時間釐清。

游盈隆續指，至於，有人說柯文哲交保重獲自由後，民眾黨將出現兩個太陽，應該是想太多了。也或許只是有心人見縫插針、經不起檢驗的說詞。因為柯文哲和黃國昌的關係，在我看來，比較像是金庸小說中的魔教教主任我行與光明右使向問天，而非任我行與東方不敗之間的關係。

游盈隆直言，最後，柯P在看守所被囚禁足足一年，今天獲得交保，重獲自由，其中的煎熬絕非常人所能忍受，這涉及嚴肅的人權問題，就如同扁案一樣，值得台灣社會反省與檢討。

