總統府籲柯文哲「勇敢面對司法」 吳怡萱嗆：鬼月不要鬼話連篇

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押1年，昨以7千萬元交保獲釋，今仍須以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

2025/09/09 10:29

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押1年，昨以7千萬交保並在北檢外發表談話，怒斥他的案子是冤獄，要總統賴清德好好想一想為什麼讓國家四分五裂；總統府昨回應，不接受抹黑，呼籲民眾黨尊重司法、勇敢面對司法。對此，民眾黨今日反批，請總統府鬼月不要鬼話連篇。

民眾黨發言人吳怡萱上午受訪時表示，有沒有污衊公告自在人心，柯文哲交保有這麼多支持者聲援、高關注度，就是大家看清楚這段時間司法是抄家滅族式的想摧毀民眾黨。總統府發言就像是7月鬼話連篇，跟社會大眾、民調上顯示，對於台灣司法信賴的程度逐漸下滑，是非常天差地遠。

此外，台北地檢署昨天表示，針對法院裁定柯文哲及台北市議員應曉薇具保停押，將儘速依法提起抗告；柯文哲所言明顯悖於事實，企圖誤導輿論、混淆視聽。吳怡萱說，蠻罕見的，北檢不是提了抗告才發新聞稿，而是先跟預告會提抗告，民眾黨就靜待北檢提起抗告，北檢在這段偵辦過程中非常多讓人無法接受的地方，看起來是白白活過了這一年。

「這一年法院審理期間，看到非常多濫權起訴！」吳怡萱續指，很多證人都在北檢違法情況下不斷清洗他們的記憶，連證人或同案被告自己認了什麼罪都不知道，因為檢察官說他有罪就認罪，北檢現在有什麼正當性無限抗告，只會顯得他們把司法程序正義，讓台灣司法顏面掃地。

