    首頁　>　政治

    中配破36.7萬人！兩岸婚姻去年6330對呈上升趨勢

    陸委會送交立法院「兩岸關係之現況與未來發展」報告顯示，截至今年5月止，中國配偶人數總計36萬7309人。（資料照）

    2025/09/09 10:02

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會送交立法院「兩岸關係之現況與未來發展」報告顯示，截至今年5月止，中國配偶人數總計36萬7309人。其中，申請居留許可者11萬3485人，申請定居許可14萬5219人。

    兩岸婚姻情形，陸委會指出，2020年至2022年間，因COVID-19影響呈現下降，平均一年約2000餘對，疫情後又呈現上升趨勢，最近一個完整年度的統計，為2024年的6330對。

    另外，根據內政部統計資料顯示，2024年中配離婚人數共3547人，其中男性中配283人、女性中配3264人。

    在台港澳交流方面，2024年香港旅客來台119.8萬餘人次；國人赴港逾120.3萬餘人次，澳門旅客來台11.2萬餘人次，國人赴澳逾48.7萬餘人次。

    報告提及，2024年來台就讀大學院校的港生6278人、澳生1603人，合計7881人，佔整體在台僑生及港澳生27.6%，位居首位；據統計，2024年香港澳門居民計2024人獲核准在台定居，6444人獲准在台居留。

