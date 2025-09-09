剩3分鐘才現身！柯文哲提包狂奔進法院 今仍以被告出庭

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押一年，昨以7千萬元交保獲釋，今仍須以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

2025/09/09 09:59

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押一年，昨以7千萬元交保獲釋，今仍須以被告身分出庭。上午開庭前，他在庭訊時間前3分鐘才趕抵北院，下車後手提公事包快步奔向法院，僅抬手向媒體與支持者致意，隨即快閃入內。

北院上午9時30分排定庭審，柯文哲於27分才現身，身穿印有「KP」字樣的Polo衫，西裝褲高高束在腰間，相較過往庭訊顯得神情輕鬆，妻子陳佩琪則未陪同。面對現場小草高喊「柯文哲清清白白」、「柯文哲加油」、「不屈服、不投降」等聲援，他並未發表談話，只是微微抬手示意。

同案被告、威京集團主席沈慶京則在9時15分先行到院，他坐著輪椅現身，現場也有支持者喊「沈董加油」，沈僅雙手緊扣回應，面對鏡頭追拍並未多言。

本次庭審預計傳喚前都市計畫委員、文化大學都市計畫系教授徐國城出庭。除柯文哲外，被告還包括前北市都發局長黃景茂，法院將持續釐清京華城案相關責任。

