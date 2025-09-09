為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    彰化縣長選戰還沒開打 議員賴清美曝：已接到12通民調電話

    彰化縣長選戰還沒開打，縣議員賴清美已接到12通民調電話。（賴清美提供）

    2025/09/09 09:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕選戰提前開打？民進黨籍彰化縣議員賴清美表示，她已經接到12通來自民調公司的電話，9月1日打了5通，昨天又打了7通，回答「4個都很優秀」也不行，真是不知道要如何回答。

    賴清美說，民進黨目前表態要爭取彰化縣長提名的有立委陳素月與黃秀芳，以及前任彰化市長邱建富，現任彰化市長林世賢，身為黨員的她，當然是黨中央提名誰，她就支持誰，民調公司打電話來問，她也是一貫的態度。

    賴清美表示，民調公司打手機給她，問她支持民進黨哪一位人選出來選彰化縣長，她回答4位都很優秀，但民調公司卻要她「一定要選一個人」，她選不出來，民調公司就一直來電，讓人不勝其擾。她就反問民調人員，以前民調都打室內電話，怎麼這次打手機，還有她的手機號碼，對方竟然回說「黨部給的」。

    民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，無論是黨員或是民意代表，黨部都會尊重個資，不可能將手機號碼洩漏出去。他也重申，黨中央的選對會已成立，彰化縣列為徵召區，縣長提名除了參考民調以外，還會進行綜合評估，民調並非提名的唯一依據。

