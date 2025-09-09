為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    批柯文哲交保「演得像無罪」 黃越綏：感嘆農曆七月妖鬼多

    黃越綏今在臉書發文指出，一個被交保的重犯，居然可以演得像真的無罪似的，「只能感嘆農曆七月妖鬼多」。圖為前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    2025/09/09 10:09

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押滿1年，8日以7000萬交保，步出台北地院後，柯文哲馬上指控「司法迫害」，強調北檢查了一年都沒查到錢，「什麼都沒查到，京華城根本是冤案」。對此北檢表示，柯文哲所言明顯悖於事實，將儘速提起抗告。作家黃越綏今（9日）在臉書發文指出，一個被交保的重犯，居然可以演得像真的無罪似的，「只能感嘆農曆七月妖鬼多」。

    黃越綏表示，柯文哲才剛交保，北檢就發聲明，將盡速依法提起抗告，似乎也唯有如此才能維護司法的尊嚴，否則他們近一年的辛苦偵辦、寫出3冊且多達840頁的起訴書，難道都是在鬼畫符？

    黃越綏提到，台灣是自由開放的民主社會，但不幸長期受到中共認知作戰及滲透，導致為了奪政權，政黨之間不文明的各種惡鬥，令人厭煩。黃越綏直言：「否則豈會容忍一個沒有中心思想，光憑投機而位居首都市長的政客，不但可以公然的在市政府辦公室收賄，且貪污的財產來源不明，至今都無法交代清楚，連有親戚關係的車手橘子，仍然在被通緝中，而逍遙海外。」

    黃越綏批評柯文哲「詭辯」，自稱自身案件是冤獄，更藉機公開痛罵檢察官。黃質疑，若真的清白，為何會被求處28年的重罪？而且以7000萬巨額交保，破了歷史上政治人物的最高紀錄，還大言不慚地自翊為南非民主英雄曼德拉。

    黃越綏表示：「一個被交保的重犯，居然可以演得像真的無罪似的，在粉絲的簇擁下，扛著復仇旗幟而大放厥詞，並愉悅的跨火爐，看母親，吃豬腳、冰棒，攬妻入眠，重見陽光。只能感嘆農曆七月妖鬼多，但願天佑台灣！」

    熱門推播