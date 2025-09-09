為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲嗆「檢察官什麼都沒查到」 黃帝穎曝小草支持阿北參選2028總統法律精算

    民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押一年，昨以7千萬元交保獲釋，今仍須以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

    民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押一年，昨以7千萬元交保獲釋，今仍須以被告身分出庭。（記者塗建榮攝）

    2025/09/09 10:54

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押滿1年，8日以7000萬交保，步出台北地院後，柯文哲馬上指控「司法迫害」，強調北檢查了一年都沒查到錢。對此，律師黃帝穎表示，柯文哲交保後記者會滿滿政治語言，將自己涉貪的司法案件硬是瞎扯賴總統，簡直法盲，小草支持柯文哲參選2028總統的法律精算，憲法保障總統刑事豁免權。

    黃帝穎在臉書PO文表示，小草支持柯文哲參選2028總統的法律精算，憲法保障總統刑事豁免權，柯文哲交保後記者會滿滿政治語言，將柯文哲自己涉貪的司法案件，硬是瞎扯賴總統，簡直法盲，但柯的政治操作確實有效鼓動在場小草，展現柯文哲在民眾黨內的最高號召力。

    黃帝穎指出，知名小草醫師公開支持柯文哲參選2028年總統，小草們除了信奉柯主席外，也可能經過法律精算，柯文哲京華城案目前一審尚未審結，貪污重罪常見一路上訴二審、三審，甚至發回更一審、更二審，因此在2028大選前，只要柯文哲貪污尚未判決定讞，仍有可能有代表民眾黨參選總統。

    黃帝穎直言，依據憲法52條規定及大法官釋字627號解釋「總統刑事豁免權」，小草支持柯文哲選總統，可符合為柯文哲豁免刑事訴追溯的法律精算，這也讓小草更有「背水一戰」的決心，副總統沒有刑事豁免權，難怪小草喊柯盧配！

