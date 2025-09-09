為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲吃冰照藏玄機！ 四叉貓：2個貪汙犯、1個酒駕、1個性騷擾

    柯文哲昨天回到新竹老家與家人團聚，還與高虹安、邱臣遠及李國璋一起吃冰棒。（圖擷取自臉書）

    2025/09/09 10:07

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押滿1年，8日以7000萬交保，步出台北地院後，柯文哲奔赴新竹老家探望母親，和家人齊聚大吃冰棒的照片也曝光。對此，網紅「四叉貓」表示，這張照片中的人物，有2個貪汙犯、1個酒駕議員、1個性騷同事助理的人。

    四叉貓在臉書PO出1張照片，照片中可以看到柯文哲、陳佩琪、柯媽、高虹安等人坐在一起，其中幾人正在吃冰棒，四叉貓在貼文中表示「一張照片、兩個貪汙、三台冰箱、四支冰棒」昨天大家都在討論柯媽家為什麼有三個冰箱，畢竟之前柯文哲老家就柯爸柯媽和傭人，四叉貓猜不是喜歡囤物不然就是平常收到太多人送的禮，所以需要這麼多冰箱吧，當然也可能只是單純柯媽買新的捨不得扔舊的（這三台冰箱年份差很多），反正她家很大有五層樓，多的是空間放。

    四叉貓指出照片內容，有酒駕議員李國璋、邱臣遠性騷同事助理（邱提告索賠敗訴）、高虹安貪汙被判7年4個月褫奪公權4年、柯文哲貪汙求處28.5年（扣1年）、TECO東元600公升三門冰箱、LG樂金525公升雙門冰箱、SANLUX台灣三洋580公升雙門冰箱、814大同冰店的冰棒。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    熱門推播