為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲稱民眾黨乾乾淨淨 律師揪關鍵打臉：因為錢都你A走了

    律師林智群今在臉書諷刺：「民眾黨當然乾淨，錢都被阿北a走了，民眾黨也是被害人欸。」（資料照）

    律師林智群今在臉書諷刺：「民眾黨當然乾淨，錢都被阿北a走了，民眾黨也是被害人欸。」（資料照）

    2025/09/09 09:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押滿1年，8日以7000萬交保，步出台北地院後，柯文哲馬上指控「司法迫害」，強調北檢查了一年都沒查到錢，「民進黨做夢都沒有想到，民眾黨這麼乾淨」。律師林智群今（9日）在臉書發文諷刺：「民眾黨當然乾淨，錢都被阿北a走了，民眾黨也是被害人欸。」

    林智群點出關鍵，強調柯文哲踩飛輪時收的300萬、基隆市副市長邱佩琳給的600萬，都沒轉交給民眾黨，「都被阿北私吞了」。林智群強調，檢察官起訴這個部分是公益侵占。林智群也在另一篇貼文中強調，如果檢察官什麼都沒查到，法院應該是無保請回，不會是歷史紀錄的7000萬元重保。

    許多網友也在林的貼文底下留言：「對啊，民眾黨當然很乾淨啊，因為錢是柯拿的不是民眾黨拿的。」、「柯一開口就是說謊，民眾黨政治獻金帳算一年了也沒給個交代。」、「吃乾抹淨了，所以乾乾淨淨！」、「阿北吃得很乾淨，連骨頭都吃進去呀！」、「錢花光了就乾淨了～」、「嚴格來說民眾黨算是被柯文哲仙人跳～」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播