柯文哲稱民眾黨乾乾淨淨 律師揪關鍵打臉：因為錢都你A走了

律師林智群今在臉書諷刺：「民眾黨當然乾淨，錢都被阿北a走了，民眾黨也是被害人欸。」（資料照）

2025/09/09 09:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押滿1年，8日以7000萬交保，步出台北地院後，柯文哲馬上指控「司法迫害」，強調北檢查了一年都沒查到錢，「民進黨做夢都沒有想到，民眾黨這麼乾淨」。律師林智群今（9日）在臉書發文諷刺：「民眾黨當然乾淨，錢都被阿北a走了，民眾黨也是被害人欸。」

林智群點出關鍵，強調柯文哲踩飛輪時收的300萬、基隆市副市長邱佩琳給的600萬，都沒轉交給民眾黨，「都被阿北私吞了」。林智群強調，檢察官起訴這個部分是公益侵占。林智群也在另一篇貼文中強調，如果檢察官什麼都沒查到，法院應該是無保請回，不會是歷史紀錄的7000萬元重保。

許多網友也在林的貼文底下留言：「對啊，民眾黨當然很乾淨啊，因為錢是柯拿的不是民眾黨拿的。」、「柯一開口就是說謊，民眾黨政治獻金帳算一年了也沒給個交代。」、「吃乾抹淨了，所以乾乾淨淨！」、「阿北吃得很乾淨，連骨頭都吃進去呀！」、「錢花光了就乾淨了～」、「嚴格來說民眾黨算是被柯文哲仙人跳～」。

