為藍白合切割游淑慧與鍾小平？郝龍斌：成年人該為自己言行負責

前國民黨副主席郝龍斌。（資料照）

2025/09/09 09:40

〔記者施曉光／台北報導〕表態有意參選黨主席的前國民黨副主席郝龍斌，日前遭競爭對手前彰化縣長卓伯源等人質疑恐不利藍、白兩黨合作，他今日接受廣播節目專訪時強調，黨內勸他參選黨主席，大概就是因為他的無私與公信力為大家所接受，未來如果當選黨主席，他會要求所有的黨公職人員發言必須謹慎，有所節制，以免讓綠營見縫插針。

對於過去猛批前民眾黨主席柯文哲涉入京華城等弊案的國民黨台北市議員鍾小平與游淑慧，郝龍斌說，鍾、游都已經是「成年人」，應該各自為自己的言行負責，「對於造成民眾黨的不滿，這是他們應該自己處理的事情」。

請繼續往下閱讀...

由於柯文哲在台北市長任內質疑前任市長郝龍斌任內有所謂5大弊案，柯、郝過去就曾多次交鋒互懟，去年8月柯文哲深陷政治獻金爭議、京華城案時，郝龍斌當時重砲抨擊柯禁不起檢驗與誘惑，還說柯文哲是失敗的政治人物，已經成為民眾黨的負債，不是資產，後來柯文哲因京華城案遭羈押，郝還諷柯「個人造業個人擔」，並勸所有政治人物不可戴上權力與誘惑金權的魔戒，否則凡走過必留下痕跡，善案皆有報，「蒼天饒過誰？」，柯文哲被正式起訴後，郝龍斌還認定柯文哲在圖利罪部分絕對成立。

不過，郝龍斌今天強調，他多次主張司法單位應該釋放被羈押的柯文哲，上週台北地院開庭前，他也準備好要做這件事，但考量時間敏感，事前曾經禮貌告知民眾黨，獲得善意回應後，自己才發文聲援柯文哲，他認為這就是藍、白兩黨可以溝通得很好的事例。

當主持人提及過去他婉拒上節目談柯文哲案，郝龍斌說，當時認為司法檢調已經調查，他就不適合公開發表評論，「一個前市長被羈押已經夠悲慘了，我不希望落井下石。」

對於黨內質疑他如果擔任黨主席，將不利於藍、白合作，郝龍斌回應，黨內有人提出此說是「假議題」，現在藍白合已經成為大家的共識，在大罷免過程中民眾黨支持國民黨的立委，這就是好的基礎，未來繼續建立互信是黨主席該做的事。

至於鍾小平與自己的子弟兵游淑慧過去猛攻柯文哲弊案，郝龍斌則說，看大事要不拘小節，而且他與柯文哲本來就沒有個人恩怨，尤其在藍白合作下架民進黨的前提下，大家都應該把小恩小怨放下，未來如果他當選黨主席，絕對不會影響藍白合，郝還說，鍾小平、游淑慧都已經是成年人，應該各自為自己的言行負責，對於造成民眾黨不滿，這是他們應該自己處理的事情。

對於2026選舉的藍白合作，郝龍斌表示，兩黨應該讓當選機會極大化，透過雙方的評估，把最適合的候選人推出來，「誰贏就誰上」，像新北市長選舉就商量好民調時間，以及雙方都能接受的評估方式，同時各自推出可以互相信服的人來參與評估，然後再共同推出人選。

相關新聞請見

首度證實備戰國民黨主席選舉 郝龍斌：但仍要與趙少康協調

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法