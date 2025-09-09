首度證實備戰國民黨主席選舉 郝龍斌：但仍要與趙少康協調

前國民黨副主席郝龍斌。（資料照）

2025/09/09 08:32

〔記者施曉光／台北報導〕外傳積極備戰國民黨主席選舉的前國民黨副主席郝龍斌，今日上午他接受廣播節目專訪時首度親自證實，他有意願並且在準備參選中，但目前還不能被稱為「黨主席參選人」，因為他還要與「戰鬥藍」召集人趙少商協調誰來出馬，並強調最後他與趙少康兩者之間一定會有一個人參選，但兩人目前的傾向是由他出面參選。

郝龍斌說，他還要徵詢各方的意見，最後他與趙少康究竟由誰出面參選，兩人都還在評估，「但我的參選意願相對比趙少康大」，在正式登記之前，他會與趙少康商量由誰出馬。

郝龍斌指出，原本支持台中市長盧秀燕，並沒有要選黨主席，但直到9月3日盧秀燕說出天打雷劈都不會參選後，才開始徵詢黨內意見，有很多國民黨派系領袖主動找他勸進，而且自己與地方派系有很好的交情，許多軍方退役高級將領也問他是否需要幫忙參選，因此目前就是積極評估中，如果這些支持能讓他有把握勝選，就會參選，並強調他對軍系與地方派系都有信心。

對於外界把他形容為「老藍男」，郝龍斌說，所謂的「老藍男」應該是「熱愛國民黨的男子漢」，他認為年齡不是問題，重點在於個人心態，外界說他老，應該是指年齡比其他人大，但重點是心態，自己不僅活力充沛，運動量大，每個月要爬一次七星山，而且100分鐘就能攻頂，而且身為藍軍，他對國民黨有深厚的感情，也是一個敢於接受挑戰的男子漢。

對於前民眾黨主席柯文哲昨日交保，並批評賴清德總統分裂國家，郝龍斌表示，柯文哲在這1年羈押過程中有很多的反省，這件事也凸顯司法不公，一個已經被偵結起訴的人，不應該繼續被羈押，況且一個當過台北市長的人怎麼可能逃亡？今年內他多次發表不應該羈押柯文哲的主張，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹案也是一樣的情況，黃呂錦茹因為罷免連署案被羈押98天，「根本就是押人取供」，他並認為，黃呂錦茹是為了可以交保出來才會認罪，痛批賴清德上任以來讓台灣四分五裂是事實，而且司法不公已經是台灣的灰犀牛。

郝龍斌表示，2024年大選民進黨能以4成支持率勝選，就是因為藍、白兩黨不合，在野黨當初做夢都沒有想到民進黨執政後會以司法力量追殺在野黨，如今藍、白兩黨都已經嘗到在野不合作的苦果，未來國民黨領袖的重大任務就是推動在野合作，藍、白一定要合，這也是黨內最大的聲音，如何團結國民黨與在野合作，是國民黨最重要的工作。

