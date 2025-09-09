拜會吳伯雄 羅智強拋「一個太陽」：不會重演2024悲劇

國民黨立委羅智強拜會前主席吳伯雄。（取自羅智強臉書）

2025/09/09 08:21

〔記者劉宛琳／台北報導〕日前宣佈參選國民黨主席的立委羅智強今以國民黨前主席吳伯雄為例，強調自己當主席，不會再次重演2016、2020、2024年的悲劇只有「一個太陽，我當月亮」。

「我有看到，你參選黨主席的政見：一個太陽，你當月亮！」羅智強表示，昨天他拜訪吳伯雄，報告他參選中國國民黨主席的起心動念，吳聽完後，給了他許多勉勵。

「一個太陽，我當月亮」，羅智強說，這不只是他的參選政見之一，更是他認為中國國民黨能重返執政的唯一勝選方程式。而這個勝選方程式能否運轉，最關鍵的角色，就是國民黨主席。

羅智強表示，有過最成功經驗的黨主席，就是吳伯雄。回顧過去20年5次總統大選，國民黨贏兩次（2008、2012），輸三次（2016、2020、2024）。贏的時候，因為只有一個太陽；輸的時候，都是因為太多太陽，彼此相爭，光芒互滅，最後讓民進黨漁翁得利。

羅智強表示，2007年，馬英九因特別費案辭去黨主席，吳伯雄臨危受命，一上任就確立「一個太陽馬英九」的核心戰略，全心全意排除馬英九的參選障礙，凝聚全黨力量，國民黨才重返執政，完成第二次政黨輪替。那一年，吳伯雄成為夜路上的明月，照亮國民黨前行的方向。

羅智強表示，但2016、2020、2024，我們輸得不是因為沒有人才，而是因為人才太多，太陽太多，內耗內鬥，輸掉整局。因此參選黨主席，就是要記取歷史的教訓：「一個太陽則勝，二個太陽則敗！」他提出「一個太陽，我當月亮」的政見，就是要用主席的高度，排除內部干擾，完成2026地方選舉後，徵召盧秀燕參選總統，然後辭去黨主席，讓她以總統參選人的身分兼任黨主席，全力打贏2028年這場決戰。

羅智強說，有人問他：「你怎麼知道2028年，盧秀燕就是最好的總統候選人？」他的答案很清楚，盧秀燕是現在民氣最高的國民黨共主。她是不是「最棒」可以見仁見智，但只要黨主席心裡還有這個問號，他們就會走向「多太陽」的老路，再次重演2016、2020、2024的悲劇。他當黨主席，絕對不會容許這種事發生，他不會讓「搞台獨、搞獨裁」的賴清德繼續連任，不會讓民進黨繼續執政！

「捨棄小我，丟掉個人得失，以大我存在、大我發展為念。」羅智強表示，這是吳伯雄的名言，他會跟隨伯公的腳步，傾盡全力，無私無我，帶領中國國民黨重返執政，讓2028年，成為共同迎來勝利的那一年。

