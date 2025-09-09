為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    侯友宜訪歐今返國 盼借鏡經濟、長照、新市鎮發展經驗

    新北市長侯友宜率市府團隊出訪歐洲，今天返抵國門。（新北市政府提供）

    新北市長侯友宜率市府團隊出訪歐洲，今天返抵國門。（新北市政府提供）

    2025/09/09 08:12

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜率市府團隊出訪歐洲，今天上午返抵國門，他在桃園國際機場受訪指出，這次主要關注經濟、長照、社會住宅及新市鎮的未來發展，希望借鏡國外的成功經驗，作為新北市推動相關政策的重要參考。

    侯友宜說，在外打拚的台商非常拚命，晚上接單、加強僱用人力，希望快速打造生產線，他關心新北台商在歐洲產業布局的發展，新北產業、企業界極力與當地結合，把產品行銷到歐洲之心─捷克，他也拜訪捷克外人投資協會及投資促進局，建構良好的溝通橋梁，希望大家全面展開合作，並邀請捷克到新北來投資，一起並肩作戰。

    此外，侯友宜表示，除了投資、經濟方面，長照，新北市明年將成立長照處，還有銀新未來城規劃中，他參訪荷蘭的霍格威村，是全球知名的失智照顧社區，把社區變成居民熟悉、自由化、沒有機構化的生活圈，讓失智長者優游自在安養，希望借鏡別人的長處，營造適合台灣長輩的文化和生活環境。

    另外，侯友宜談到，圖書館、市場、社宅及新市鎮開發，也是新北市如火如荼推動的政策，例如市立圖書館第二總館及大型的開發社區，希望在基礎建設做到更好，應用在新北市未來的規劃與發展。

