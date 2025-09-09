為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    柯文哲高喊「乾乾淨淨」 吳靜怡：在橘子眼中是最殘酷諷刺

    吳靜怡今指出，柯文哲嘴喊著「乾乾淨淨」，在貼身祕書「橘子」許芷瑜眼裡，恐怕只是最殘酷的諷刺。（資料照）

    吳靜怡今指出，柯文哲嘴喊著「乾乾淨淨」，在貼身祕書「橘子」許芷瑜眼裡，恐怕只是最殘酷的諷刺。（資料照）

    2025/09/09 08:08

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲昨日（8日）交保獲釋，不出台北地院之後隨即怒嗆北檢「什麼都沒查到，京華城根本是冤案」。北檢昨表示，針對柯文哲及台北市議員應曉薇具保停押，將儘速依法提起抗告。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（9日）在臉書發文指出，柯文哲嘴喊著「乾乾淨淨」，在貼身祕書「橘子」許芷瑜眼裡，恐怕只是最殘酷的諷刺。

    吳靜怡首先就批評柯文哲：「當柯家人重聚歡笑、手裡拿著冰棒享受天倫時光時，有沒有想過另一個家庭的處境？柯媽媽，妳的好姐妹如今孫女已經一年多沒能回到台灣，若不是當初妳要許芷瑜『幫忙看著柯文哲』，橘子不會至今仍然流亡在外。」

    吳靜怡指出，柯文哲只想對付司法，當初不是說表格是時間的「下午三點」嗎？要不是他說謊辯解，造成身邊朋友困擾，多少要幫助他的人卻是因為和京華城案相關人的金流紀錄交疊在一起，才需要被如此拋頭露面，而民眾黨除了操作柯文哲無罪之外，都沒有跟這些當事人表達歉意。

    吳靜怡表示，京華城案早已掌握人證、物證、書證，起訴書多達三冊894頁，法院三度裁定延押都認定犯罪嫌疑重大，柯文哲口中的「什麼都沒查到」，不只是悖離事實、更是刻意混淆視聽。吳強調，柯文哲一心只想著無罪，但如此一來，就是要把所有金流盤查企圖推到許芷瑜身上。

    熱門推播