還要中央補捷運預算？行政院：基隆統籌款成長逾70億、漲幅120％

基隆市府要求中央對基隆捷運的補助補足。政院人士昨深夜表示，因新版財劃法，基隆市明年統籌分配稅款成長超過70億元，漲幅達120%。（資料照）

2025/09/09 06:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕基隆市政府昨（8日）表示，中央對基隆捷運的補助較提報減少逾11億元，盼中央補足。政院人士昨深夜表示，因新版財劃法，基隆市明年統籌分配稅款成長超過70億元，漲幅達120%，錢應隨著事權調整，在中央財源大幅減少情況下，也必須將有限的資源分配給其他城鄉差距被拉大的地方政府。

基隆市政府表示，今年向中央提報基捷的「基隆南港間通勤軌道建設計畫」的2026年預算，基隆市原本預計可分配額度為14億8157萬元，但行政院僅核准3億6981萬2千元，造成龐大財務缺口。

請繼續往下閱讀...

政院人士說明，依據新版財劃法，明年地方獲配的統籌分配稅款將暴增4165億元，成長幅度達9成，其中基隆市明年的統籌款成長超過70億元，漲幅達120%；台北市明年的統籌款暴增超過440億元，漲幅達63%；新北市明年的統籌款增加超過400億元，漲幅達74%。

政院人士強調，錢應隨著事權調整；此外中央財源大幅減少，必須將有限的資源分配給其他城鄉差距被拉大的地方政府，因此近日將與各市縣政府溝通協調事權相關事宜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法