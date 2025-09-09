為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲交保後首度開庭 今傳喚前都委徐國城作證

    徐國城。（資料照）

    徐國城。（資料照）

    2025/09/09 05:42

    〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄、圖利等案，昨天下午交保7000萬元獲釋，並安裝電子腳環、個案手機雙重科技監控；合議庭上午傳喚北市都委會前委員徐國城作證，柯文哲交保後首度出庭。

    徐國城是文化大學都市計畫系教授，曾任北市都市計畫委員會委員，今日作證調查重點在於都委會審議京華城陳情申請的都市計畫變更細部計畫案，審議過程是否適法合規，被告柯文哲、北市前都市發展局長黃景茂須到庭。

    後天週四（11日）將傳喚民眾黨秘書長周榆修、黨工李婉萱作證，應到庭的被告為柯文哲、眾望基金董事長李文宗、木可公關公司負責人李文娟。

    柯文哲後天之前若與周、李聯絡，將有違反法院禁止接觸證人禁令的疑慮。裁定命令柯文哲不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。

    合議庭安排的審理計畫不因柯交保而改變，仍維持每週二、四開庭的節奏，定10月30日詰問最後一名證人完畢，12月11日、12日提示證據，12月15日至26日連續9個工作天（扣除12月25日國定假日）開庭辯論，預估明年2月或3月宣判。

    圖
    圖
