    政治

    館長選前談民調恐罰百萬？羅智強：疑似不當限制言論自由

    國民黨立委羅智強。（取自羅智強臉書）

    2025/09/09 00:11

    〔記者劉宛琳／台北報導〕「館長」陳之漢遭前民進黨議員王浩宇檢舉，指他在726大罷免前於直播中公開民調數據，涉嫌違反《選罷法》，最高將面臨百萬元罰鍰。對此，國民黨立委羅智強表示，此規定一直有不當限制人民言論自由的爭議，美國因此並未規定選前不能發布民調，未來他在國會也會針對此議題與各黨進一步討論，確保言論自由獲得最大保障。

    羅智強指出，他有三點看法。一，綠營會預言？怎麼沒有審查就直接就認定最高罰款？二，要辦就別雙標，前民進黨立委莊競程造謠說投票那天收到一張已經圈不同意的選票，請問辦了沒有？三，這也是一個法制的問題，選罷法規定的合理性與比例性也可檢討。

    羅智強表示，館長被檢舉於罷免投票前在直播節目中談及民調數據，綠營提告認違反「選罷法」規定，嗆罰100萬元（規定是罰10萬到100萬元）。而不能公布民調的規定，常常讓很多人不慎踩雷，館長的情形也是如此。

    羅智強表示，選前能否公布民調數據，這項議題討論已久，正反並存。他認為這項規定的合理性與比例性應該重新檢視，而罰款10萬到100萬的規定，至少應該區分是故意還是過失。

    羅智強表示，同時，憲法第11條規定，人民的言論自由應予保障。鑑於言論自由有滿足人民知的權利，形成公共意見之功能，是促進民主多元社會正常發展不可或缺的機制，國家應給予最大限度之保障。

    「美國未規定選前不能發布民調」

    羅智強表示，「選罷法」第53條於2007年修正，規定選前不可公布民調，雖是為了避免民調資料傳播影響選民判斷，但此規定涉及言論自由之限制，一直有不當限制人民言論自由的爭議。他以美國為例，就認為對言論自由的限制，必須受最嚴格的合憲性檢驗，因此並未規定選前不能發布民調。

    羅智強表示，立法院法制局曾對此議題研析，認為現行規定對「民意調查之定義未有明文界定」及「禁止期間過長」，恐有違「法律明確性」及「比例原則，難以通過合憲性檢驗，建議應審酌憲法保障人民言論自由的意旨，檢討修法 。

    羅智強表示，已有民眾及媒體對於禁止於選前10日發布、報導、散布、評論或引述民調資料，是否牴觸憲法第11條對人民言論自由的保障提出釋憲。未來他在國會也會針對此議題，與各黨進一步討論，審慎思考「民意調查之文義是否應明確定義」及「禁止期間是否過長」等，以避免有違反「法律明確性」及「比例原則」之疑慮，確保言論自由獲得最大保障。

