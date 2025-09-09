播館長吹捧中共閱兵片挨轟 南投某國小老師承諾這件事……

館長9月3日特地早起直播看中共閱兵。而南投竟有教師在課堂播放館長讚美解放軍閱兵大典的影片。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2025/09/09 00:55

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立和平高中近日傳出有英文老師在高三課堂上播放中國九三大閱兵影片，反紫光奇遊團成員許美華又加碼爆料南投有國小教師在上課時播放網紅「館長」陳之漢吹捧解放軍閱兵大典片，引發輿論譁然。許美華8日更新後續，透露當事教師已承諾之後會停止播放簡體字幕的影片。

北市和平高中最近爆出有廖姓英文老師在高三課堂上播放中國九三大閱兵的影片，有學生反映不妥，還被廖師嗆「不喜歡可以離開教室」，引發外界撻伐。許美華7日又引述投二游顥罷團志工隊長『石老師』的投訴爆料，南投某國小老師在課堂上播放館長評論中共閱兵的影片，而且過去經常播放來自中國的簡體字幕影片，希望教育部多加重視。

請繼續往下閱讀...

許美華8日深夜透過臉書更新後續，「南投縣府教育處表示，會請學校釐清教師授課內容，也要求教師在處理課程中相關議題時，應保持中立，有講等於沒講。具體進展是，收到家長石老師投訴的教育部長信箱，已回覆將投書轉給國教署處理。孩子放學後回報家長，國教署已經要學校交出老師課堂上播放影片的連結，同時老師也在課堂上宣布，之後會停止播放簡體字幕的影片。」

許美華接著說：「國教署是中央下屬單位，而南投縣教育處是縣府機關，行動能力和態度有差。家長石老師建議，如果發現老師教學出現幫中國統戰洗腦的偏差行為，可以寫信給教育部長信箱投訴，以他過往的經驗，教育部長信箱都會積極處理。保護我們的下一代，對抗老粉紅老師對學生的洗腦統戰。家長、老師們，不要再隱忍沈默了，動起來吧！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法